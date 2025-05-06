Эти 3 комнатных растения прогоняют из дома деньги: время их выбросить

Предки верили, что каждая вещь в доме имеет свою энергетику, и особенно растения. Поэтому к их выбору относились с особым вниманием.

Некоторые эзотерики верят, что существуют комнатные растения, которые перекрывают денежные каналы, и так создают для своих владельцев достаточно серьезные финансовые трудности, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Радио Трек".

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Папоротник

Очень многие народы верят, что папоротник – это действительно мифическое растение, обладающее удивительно негативной энергетикой. А наши предки и вообще считали, что папоротник – это символ смерти и горя. Он вроде бы является энергетическим вампиром, что поглощает энергетику не только людей, живущих в доме, но и самого дома.

Растение, как верят эзотерики, может опустошать все вокруг себя. И деньги – не исключение; папоротник вроде бы может притянуть бедность, и деньги будут течь, как песок сквозь пальцы.



Папоротник не советуют держать в доме / Фото Pexels

Азалия

Несмотря на то, что растение выглядит обманчиво нежно, оно является сильнейшим энергетическим вампиром, что согласно поверьям может отбирать все силы у своего хозяина, особенно в случае, если держать цветок у кровати.

Кроме того, азалия приводит к энергетическому дисбалансу – и в конце концов в доме начинаются не только серьезные денежные проблемы, но и завязываются ссоры и скандалы.

Но не только азалии стоит остерегаться. Ранее мы уже рассказывали, какие комнатные растения притягивают в жилье горе и одиночество.

Плющ

Вот это растение точно не рекомендуют держать в доме, если вы не хотите избавиться от денег и личных отношений. Оно выглядит очень красиво, но также считается энергетическим вампиром, обладающим достаточно мощной негативной энергетикой.

Считается также, что растение – это ярый враг мужчин, и энергетика плюща может даже прогнать мужчину из дома.