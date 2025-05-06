Ці 3 кімнатні рослини проганяють з дому гроші: час їх викинути

Предки вірили, що кожна річ у домі має свою енергетику, і особливо рослини. Тому до їхнього вибору ставилися з особливою увагою.

Деякі езотерики вірять, що існують кімнатні рослини, які перекривають грошові канали, і так створюють для своїх власників досить серйозні фінансові труднощі, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Радіо Трек".

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Папороть

Дуже багато народів вірять, що папороть – це дійсно міфічна рослина, що володіє напрочуд негативною енергетикою. А наші предки й взагалі вважали, що папороть – це символ смерті та горя. Вона начебто є енергетичним вампіром, що поглинає енергетику не тільки людей, що живуть у домі, але й самого будинку.

Рослина, як вірять езотерики, може спустошувати усе навколо себе. І гроші – не виняток; папороть начебто може притягнути бідність, і гроші тектимуть, як пісок крізь пальці.



Папороть не радять тримати у домі / Фото Pexels

Азалія

Попри те, що рослина виглядає оманливо ніжно, вона є найсильнішим енергетичним вампіром, що згідно з повір'ями може відбирати усі сили в свого господаря, особливо у випадку, якщо тримати квітку біля ліжка.

Окрім того, азалія призводить до енергетичного дисбалансу – і зрештою у домі починаються не тільки серйозні грошові проблеми, але й зав'язуються сварки та скандали.

Та не тільки азалії варто остерігатися. Раніше ми вже розповідали, які кімнатні рослини притягують в житло горе та самотність.

Плющ

Ось цю рослину точно не рекомендують тримати у домі, якщо ви не хочете позбутися грошей та особистих стосунків. Вона виглядає дуже красиво, але також вважається енергетичним вампіром, що володіє досить потужною негативною енергетикою.

Вважається також, що рослина – це затятий ворог чоловіків, і енергетика плюща може навіть прогнати чоловіка з дому.