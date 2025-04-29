Прибирання у ванній – це непросте завдання, адже через постійний вплив води вона може почати жовтіти та іржавіти, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Чистота". Але, на щастя, позбутися таких забруднень можна досить просто, і навіть народними методами.

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Чому акрилова ванна жовтішає?

Більшість людей особисто стикалися з явищем жовтизни та знають, що ж це таке. Але не всі люди знають, з якої причини наліт взагалі виникає. Якщо ж спробувати розібратися з цим, то можна переконатися, що все досить просто та банально: по-перше, все залежить від жорсткості води, і жорстка вода містить велику кількість мінералів, зокрема кальцію та магнію.

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Вони можуть дуже швидко покрити акрилову ванну та утворити вапняний наліт, який не так-то й просто очистити. По-друге, на ванній часто залишається наліт від засобів, якими ми миємося – гелів для душу, шампунів, кондиціонерів тощо. Цей тонкий наліт може з'явитися через певну хімічну реакцію.

По-третє, до утворення жовтизни на ванній призводить також змивання ванни після косметичних засобів – якщо не очищати якісно ванну після цього, жовтизни уникнути точно не варто. Окрім того, дуже часто шкодить також і використання невідповідних мийних засобів. Наприклад, користі не принесе дешевий відбілювач – він досить агресивний і може пошкодити поверхню ванної.

На щастя, є кілька методів, які допоможуть повернути ванній білосніжний вигляд.



Ванну можна почистити народними засобами / Фото Pexels

Як відмити ванну оцтом?

Спершу потрібно приготувати миску з літром теплої води та додати у неї 100 мілілітрів оцту. Після цього візьміть м'яку ганчірку та намочіть її цим розчином, а тоді прикладіть до місця виникнення жовтизни на 35 – 40 хвилин.

За цей час засіб зможе подіяти та послабити наліт. Згодом залишки оцтового розчину потрібно змити теплою водою. Цей метод досить економний, але є ще один варіант, яким можна очистити ванну з оцтом.

Для цього наберіть повну ванну теплої води та влийте у неї приблизно 3 склянки оцту. Так жовтизна точно зникне.

До речі, під час прибирання потрібно звертати увагу не тільки на миття ванної. Раніше ми вже ділилися списком помилок під час миття підлоги, яких припускаються майже всі – і через це вона постійно липка.

Як почистити ванну лимонним соком?

Якщо потрібно поборотися з жовтим осадом, тоді сік лимона – це один з найкращих варіантів. Цитруси мають унікальну властивість абсорбувати неприємні запахи та відбілювати потрібні зони.

З одного лимона потрібно вичавити сік у миску. Після цього візьміть ганчірку та повністю занурте її у рідину. Залиште так на 10 хвилин, а після цього змийте водою. Після такого очищення ваша ванна не тільки блищатиме від чистоти, але й матиме приємний запах.