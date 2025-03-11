Немає нічого приємнішого, ніж повертатися в ідеально організований та прибраний простір – коли шафа впорядкована, вітальня охайна, а кухонні стільниці вільні від безладу, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple.

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Ви надаєте перевагу естетиці

Звісно, побачивши чудово організований простір у соцмережах, хочеться відновити щось дуже схоже і у себе вдома. Втім, професійні організатори стверджують, що розташовувати закуски так, аби вони складалися за кольором у веселку, чи розвішувати усі свої речі за кольором – це не найкращий підхід до упорядкування речей.

Перше, що потрібно насправді зробити – це викинути з голови бачення естетичної організації. Чому? Бо простір має бути перш за все зручним, а вже тоді естетичним.

У ваших речей немає дому

Будь-то додатковий рулон туалетного паперу, засіб для вмивання обличчя чи шкарпетки – кожна річ у вашому домі має мати своє місце. І у вас можуть виникнути суттєві проблеми з організацією простору, якщо у ваших предметів немає визначеного "дому".

Намагайтеся діяти за таким правилом: "Не відкладай, прибирай". Цей підхід дозволить набагато ефективніше підтримувати порядок у своєму домі – і для початку ви можете призначити один кошик чи ящик місцем для речей, поки ви їх не розкладете.



В кожної речі має бути своє місце / Фото Pexels

До речі, кухня – це місце, що стає заповненим непотрібними речами особливо швидко. І тому потрібно періодично викидати деякі предмети, що тільки захаращують простір.

У вас немає системи

Якщо системи не існує, підтримувати організований простір не те що складно – майже неможливо. Ви можете спробувати зональний підхід – переконайтеся, що потрібні предмети зберігаються у правильних зонах вашого дому.

Наприклад, ви точно маєте знати, що посуду місце на кухні, а книгам – у вітальні. Натомість весь одяг має зберігатися у спальні. Так ви, приділяючи прибиранню всього кілька хвилин на день, зможете досягти значних результатів у очищенні своєї оселі.

Ви не прибираєте сміття регулярно

Якщо ви викидаєте речі та проводите глобальне прибирання раз на рік чи навіть раз на сезон – цього точно недостатньо. Скоріш за все, у вашому домі накопичується величезна кількість речей, що вам насправді не потрібна – і викидати їх бажано відразу ж, як ви їх зауважите.

Ви маєте надто багато сентиментальних дрібничок

Бабусин сервіз може бути для вас значущим, та чи справді ви будете його використовувати? Зазвичай відповідь – ні. Організатори простору переконані, що основна причина, чому більшості людей не вдається бути організованими – вони мають просто надто багато сентиментальних речей.

Якщо це папір – відскануйте його та збережіть у такій формі, якщо ж це посуд – подумайте над тим, аби почати його використовувати чи передати комусь, кому він справді знадобиться.