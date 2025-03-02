Якщо ви відчуваєте, що поточний стан вашої кухні – це зовсім не ваша мрія, і вона надто захаращена не виглядає брудною навіть після прибирання, проблема може полягати у тому, що на ній зберігається надто багато зайвих предметів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Martha Stewart.

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Потрісканий скляний посуд

Тріснуті кухлі та склянки – це не тільки непривабливо, але й потенційно небезпечно. Зважайте на те, що якщо в чашці вже є тріщина, вона може розвалитися наступного разу, коли ви наллєте в неї гарячу рідину. А маленькі шматочки скла чи кераміки можуть поранити рот.

Тож пошкоджені чашки та скляний посуд краще викидати одразу та за потреби замінювати.

Зайві та зіпсовані контейнери для їжі

Майже в кожній кухні можна знайти шафу, що просто таки заповнена пластиковими контейнерами, більшість з яких, можливо, ви навіть не використовуєте. Пластиковий посуд, особливо контейнери, потрібно оцінити та за потреби викинути.

Позбудьтеся усіх, яким бракує кришок чи які мають помітні пошкодження. Також не має сенсу зберігати пластик, яким ви не користуєтеся.

Старі скатертини

Якщо ви зберігаєте на кухні скатертини чи тканинні серветки, варто провести ревізію у цих речах. Цілком ймовірно, що на багатьох з них залишилися плями, які вже не можна відіпрати – а значить, цих речей потрібно позбутися. Особливо ретельно оцінюйте скатертини, якщо ви маєте їх кілька.

Несвіжі сушені трави та спеції

Чимало людей помилково вважають, що спеції можуть зберігатися дуже довго – хоча це не так. Вони мають термін придатності, після стікання якого спеції втрачають аромат та смак, за які їх і цінують. Тож перевірте свої баночки та пакетики – можливо, чимало приправ вже давно потрібно викинути.



Приправи потрібно замінювати / Фото Pexels

Старі обробні дошки

Якщо ви помітили, що ваші обробні дошки вже старі, деформовані чи сильно подряпані, з ними час попрощатися – і це питання не стільки естетики, скільки безпеки. Викривлені дошки будуть хитатися під час нарізання, а такі, що мають подряпини, можуть призвести до потрапляння частинок пластику у вашу їжу.

Порожні банки

Як би не було сумно викидати порожні банки з-під консервації, часом це потрібно робити – особливо, якщо ви не знаєте, коли використаєте їх повторно, і чи це станеться коли-небудь взагалі. Ви можете змінити їхнє призначення, або ж віднести в пункт прийому скла – і ви помітите, що так звільните чимало місця на своїй кухні.

Потертий та розколотий дерев'яний посуд

Дерев'яні ложки та решта кухонного начиння можуть бути надзвичайно корисними, та щойно вони починають тріскатися, настав час замінювати їх на нові. Тріщини та волокна, що поволі розпадаються – це справжня бактеріальна загроза. Мікроби будуть розмножуватися в такому посуді, а тоді – заражати вашу їжу.