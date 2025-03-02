Если вы чувствуете, что текущее состояние вашей кухни – это совсем не ваша мечта, и она слишком загромождена не выглядит грязной даже после уборки, проблема может заключаться в том, что на ней хранится слишком много лишних предметов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart.

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Потрескавшаяся стеклянная посуда

Треснувшие кружки и стаканы – это не только непривлекательно, но и потенциально опасно. Учитывайте то, что если в чашке уже есть трещина, она может развалиться в следующий раз, когда вы нальете в нее горячую жидкость. А маленькие кусочки стекла или керамики могут поранить рот.

Поэтому поврежденные чашки и стеклянную посуду лучше выбрасывать сразу и при необходимости заменять.

Лишние и испорченные контейнеры для еды

Почти в каждой кухне можно найти шкаф, что просто таки заполнена пластиковыми контейнерами, большинство из которых, возможно, вы даже не используете. Пластиковую посуду, особенно контейнеры, нужно оценить и при необходимости выбросить.

Избавьтесь от всех, которым не хватает крышек или которые имеют заметные повреждения. Также не имеет смысла хранить пластик, которым вы не пользуетесь.

Старые скатерти

Если вы храните на кухне скатерти или тканевые салфетки, стоит провести ревизию в этих вещах. Вполне вероятно, что на многих из них остались пятна, которые уже нельзя отстирать – а значит, этих вещей нужно избавиться. Особенно тщательно оценивайте скатерти, если вы имеете их несколько.

Несвежие сушеные травы и специи

Многие ошибочно считают, что специи могут храниться очень долго – хотя это не так. Они имеют срок годности, после стекания которого специи теряют аромат и вкус, за которые их и ценят. Поэтому проверьте свои баночки и пакетики – возможно, немало приправ уже давно нужно выбросить.



Приправы нужно заменять / Фото Pexels

Старые разделочные доски

Если вы заметили, что ваши разделочные доски уже старые, деформированы или сильно поцарапаны, с ними время попрощаться – и это вопрос не столько эстетики, сколько безопасности. Искривленные доски будут шататься во время нарезания, а такие, имеющие царапины, могут привести к попаданию частиц пластика в вашу пищу.

Пустые банки

Как бы ни было грустно выбрасывать пустые банки из-под консервации, порой это нужно делать – особенно, если вы не знаете, когда используете их повторно, и произойдет ли это когда-нибудь вообще. Вы можете изменить их назначение, или отнести в пункт приема стекла – и вы заметите, что так освободите немало места на своей кухне.

Потертая и расколотая деревянная посуда

Деревянные ложки и остальная кухонная утварь могут быть чрезвычайно полезными, но как только они начинают трескаться, пришло время заменять их на новые. Трещины и волокна, что медленно распадаются – это настоящая бактериальная угроза. Микробы будут размножаться в такой посуде, а потом – заражать вашу пищу.