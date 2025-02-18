Эти 6 засухоустойчивых кустов будут цвести при минимальном поливе: стоит посадить их

Даже если на вашем участке дождь можно увидеть нечасто, вы все равно можете высадить немало цветущих кустов в саду и во дворе. Главное – правильно подобрать сорта растений.

Выбор растений для вашего двора – это непростая задача, к которой нужно отнестись ответственно, сообщает 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart. В частности, нужно и учитывать потребности растений в осадках и поливе.

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Туя

Туя – это большой род деревьев и кустов. Она пускает глубокие корни, что может адаптироваться к малому количеству полива, а это делает немало сортов и видов устойчивыми к засухе.

Кроме того, благодаря многообразию доступных растений вы можете выбрать такие, что подойдут к вашему ландшафту и размеру двора. Туи имеют естественный плотный, пышный вид с нежным, похожим на чешую листьями.

Ежевика

Свой сад можно обновить и с помощью засухоустойчивых кустов ежевики, которые полагаются на широкую корневую систему, чтобы обеспечить себе влагу даже из отдаленных источников воды.

Вы можете даже выбрать сорта без шипов, и тогда сможете легко и быстро собирать обильный урожай со своих кустов.

Сирень

Это – безошибочный выбор, если вы хотите украсить свой двор невероятным цветением с пышным ароматом. Сирень имеет невероятные белые, фиолетовые или даже двухцветные соцветия, что заполнят весь участок ярким и приятным ароматом.

Сирень будет радовать цветением весной и приятной зеленой листвой в течение лета.



Сирень может переносить засуху / Фото Pexels

Баптизия

Это растение украсит участок перистыми листьями и вертикальным скоплением крошечных фиолетовых соцветий, которые оставляют темные коричнево-черные семенные коробочки. Зимой эти семена могут привлечь в ваш двор птиц.

Растение не только прекрасно выглядит, но и достаточно выносливое – может расти практически в любом типе почвы, от глинистого до каменистого.

Вечнозеленая зимняя ягода

Аккуратные и аккуратные кусты зимней ягоды идеально подойдут для небольших участков. Особенным этот куст делает изумрудные листья и крошечные белые соцветия. Позже на ветвях появляются и элегантные черные ягоды.

Кустарник имеет выносливую корневую систему, что позволяет ему цвести на сухих, влажных, кислых или песчаных почвах.

Пузыреплодник

Это – многосезонный и засухоустойчивый кустарник. Он отличается плодовитыми цветами весной и различными цветами листьев летом. Если вы месяц не сможете поливать это растение, оно все равно будет радовать вас пышным цветением.