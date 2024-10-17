Если вы хотите украсить свой двор и дом несколькими кустами, вам совсем не обязательно ждать до весны. Особенно хорошо подойдут для вашего участка кусты и кустарники, если вы не хотите уделять очень много времени уходу, ведь они могут расти практически самостоятельно, пишет Real Simple.

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Дуболистная гортензия

Этот невероятный куст будет украшать ваш участок в течение всего года. Летом он будет цвести невероятными цветами, а осенью и весной будет радовать большими листьями в форме дуба.

А осенью они также приобретают невероятных красок – оранжевых, желтых и красных. Поэтому кустарник стоит высадить в хорошо дренированную почву, а на зиму корни советуют замульчировать, чтобы гортензия хорошо перенесла холода.

Азалии

Рододендроны являются лучшим выбором на осень, если вы ищете яркие кусты, которые не требуют очень много ухода. Они являются вечнозелеными, а весной еще и порадуют яркими розовыми цветами.

Сажать их советуют в кислую, хорошо дренированную почву в частично затененном участке.

Калина

Этот невероятный кустарник украсит любой приусадебный участок. Во-первых, листья калины осенью выглядят невероятно. Кроме того, порадует куст еще и красивым весенним цветением и полезными ягодами, которые можно собирать для чаев и даже для варенья.

Высаживать нужно на солнце или в полутени и регулярно поливать в первые несколько лет после посадки.



Калина может украсить любой двор / Фото Pexels

Кизил

Это растение высаживают для создания ярких осенних композиций в саду и во дворе. Ярко-красная кора куста и золотистые листья помогут создать невероятную атмосферу, кроме того, он не требует много ухода.

Главное – посадить кизил во влажной, хорошо дренированной почве и обрезать ранней весной, чтобы стимулировать рост новых красочных ветвей.

Пузыреплодник

Если вы хотите, чтобы высаженный куст вырос очень быстро и порадовал яркими цветами, это растение станет идеальным вариантом. Листопадный кустарник осенью порадует цветами, а осенью украсит участок яркой листвой.