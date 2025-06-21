Если вы планируете озеленить свой участок и посадить возле дома несколько кустов, есть те, на которые стоит обратить внимание прежде всего, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Радио Трек". Эзотерики убеждены, что они могут защитить от зла и сглаза.

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Акация

Народные приметы утверждают, что акация – это символ плодородия, поэтому иметь ее возле дома может быть очень полезно. Это дерево улучшает настроение и может избавить вас от стресса, особенно в период цветения.

Калина

Этот куст связан с положительной энергетикой, и он предвещает людям, которые посадят его, молодость, здоровье и семейное счастье. Стоит посадить калину в доме, где живут семьи с детьми. И кроме примет, нельзя забывать также и о многочисленных полезных свойствах калины.

Шиповник

Согласно приметам, шиповник охраняет благосостояние семьи, возле дома которой растет. И это растение связано исключительно с положительными предсказаниями, поэтому не стоит переживать из-за него. Обычно шиповник считают символом любви, страсти, стабильных семейных связей и доброты.



Шиповник стоит посадить возле дома / Фото Pexels

Можжевельник

Это декоративное растение может стать достаточно мощным оберегом для дома и защитит вас от нечисти, злых сил и сглаза. Если посадить можжевельник прямо возле дома, он станет защитой для всех членов семьи. Но будьте внимательны – поверья утверждают, что можжевельник нужно всегда сажать перед домом, а не за ним.

Кстати, ранее мы уже рассказывали, какие вещи никогда нельзя класть на подоконник, чтобы не привлечь беду.

Рябина

Издавна рябина считалась мощным оберегом дома от злых сил. Кроме того, верят, что дерево может улучшить настроение. Приметы также утверждают, что рябина защищает семью от колдовства, нечистой силы и любой негативной энергии.

Для лучшей защиты советуют высаживать рябину возле окон.