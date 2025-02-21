Эти места на кухне все забывают чистить: они самые грязные

Уборка кухни это непростая задача, ведь именно кухня обычно является центром всего жилища. А это значит, что и грязи здесь собирается больше всего.

Некоторая грязь, например пыль и крошки, имеют тенденцию накапливаться достаточно быстро, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple. И даже если вы имеете привычку довольно часто протирать столешницы и другие поверхности на кухне, вполне вероятно, что есть несколько мест, которые вы пропустили.

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Внутри посудомоечной машины

Многие считают, что посудомоечные машины очищаются сами собой, ведь в них моется посуда – но это не так. Со временем частицы пищи, жира и мыльной пены оседают внутри и создают неприятный запах, и даже приводят к тому, что посудомойка начинает работать хуже.

Эксперты рекомендуют запускать цикл чистки с уксусом или моющим средством примерно раз в месяц, чтобы избавиться от грязи и запаха. Также не стоит забывать и о чистке фильтра!

Верхняя часть шкафов

То, что вы их не видите, не значит, что там не оседает пыль и грязь. Если ваши кухонные шкафы не достигают потолка, то верхняя часть, вероятно, покрыта большим количеством не только пылинок, но и жира. Это может сделать поверхности липкими и противоположными к гигиеническим – а это совсем не те условия, что должны быть на кухне.



Шкафы нужно протирать сверху / Фото Pexels

Под электрической плитой

Знаете ли вы, что большинство электрических плит поднимаются? И если вы заглянете под нее, то точно обнаружите немало остатков пищи, крошек и грязи. Впоследствии это накопление может привести не только к неприятным запахам, но и к появлению вредителей.

Поэтому возьмите себе за привычку по крайней мере раз в месяц поднимать плиту, чтобы вытереть весь мусор.

Мусорное ведро

Большинство людей регулярно выносят мусор, но обращаете ли вы достаточно внимания на ведро, в котором он стоит? Со временем частицы мусора попадают и на него, а это приводит к тому, что в нем появляются неприятные запахи.