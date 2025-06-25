Эти 6 секретных мест загрязняются быстрее всего: убирайте здесь ежедневно

Поддержание чистоты и порядка в доме – это непростая задача, которая может стать настоящим вызовом для многих людей. Даже если вы убираете каждую неделю, все еще есть места, которые загрязняются гораздо быстрее.

Дом должен быть вашей крепостью и местом для релакса и отдыха – и очень трудно достичь этого состояния, когда вокруг грязно, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple. И уборка всего нескольких мест ежедневно может положительно повлиять не только состояние вашей квартиры, но и на физическое и эмоциональное состояние.

Интересно 5 обязательных правил: что делать с малиной после сбора урожая

Столешницы

Поверхности для приготовления пищи – это место, что вы должны протирать ежедневно, и даже по несколько раз, ведь они очень быстро загрязняются. Кроме того, вытирание разлитой жидкости или случайной грязи и брызг на микроволновой печи, плите или обеденном столе – это и простое, быстрое действие, что может кардинально изменить вид вашей кухни.

Чем дольше вы будете оставлять грязь на столешницах, тем сложнее будет ее убрать, поэтому затягивать с этим точно не стоит.

Плита

Пока вы еще на кухне, обязательно протрите поверхности, на которых вы жарили, варили или запекали пищу. Брызги жира, разлитая жидкость и остатки пищи могут казаться не очень заметными в начале, и в конце недели отчистить их будет значительно сложнее, если не убирать понемногу каждый день.



Плиту нужно протирать ежедневно / Фото Pexels

Дверь душевой кабинки или шторка

Брызги от шампуня и геля для душа, крем для бритья, вода, стекающая – все это может заставить вашу душевую кабину выглядеть беспорядочной и грязной. И хорошая новость заключается в том, что на протирание душевой кабинки вам придется потратить всего несколько секунд.

Если в вашем душе есть стекло, использование небольшой швабры или тряпки после каждого принятия душа поможет свести загрязнения к минимуму. Кроме того, не помешает также протирать и нижнюю часть шторки для душа – именно там накапливается мыльный налет.

Сиденье для унитаза

Вы можете чистить туалет каждую неделю, но эксперты по уборке советуют протирать сиденья унитаза сверху и снизу ежедневно. В ванной комнате, которой пользуются многие люди, ежедневное протирание сиденья помогает поддерживать его действительно чистым.

Кстати, ранее мы уже рассказывали, что можно залить в унитаз, чтобы не пришлось его чистить – через это натуральное средство вся грязь отпадет сама.



Сиденье унитаза быстро пачкается / Фото Pexels

Раковина в ванной комнате

Независимо от того, имеете ли вы пятиэтапный уход за кожей, или только быстро умываетесь утром, раковина в ванной может достаточно быстро загрязняться: на нее попадают остатки мыла, зубной пасты, волос и тому подобное. Поэтому ежедневное быстрое протирание позволит поддерживать чистоту.

Зоны домашних любимцев

Очень редко любимые места вашей кошки или собаки остаются чистыми – а это значит, что уборку там нужно проводить ежедневно. Протирайте миски с едой и водой, а также пол вокруг мест, где они едят.

Если в вашем доме кошка, нужно пылесосить вокруг ее лотка, или же приобрести специальный коврик.