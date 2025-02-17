4 неприхотливых в уходе многолетников: участок будет цвести год за годом

Несмотря на то, что зима еще не закончилась, уже стоит подумать о том, какие растения вы высадите у себя на участке, когда наконец начнется тепло. И многолетние растения могут стать идеальным вариантом.

Многолетние растения, хоть и требуют определенного ухода, могут год за годом радовать вас невероятным цветением и яркими листьями, поэтому они точно стоят того, чтобы вы высадили их у себя на участке, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple.

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Эхинацеи

Эти растения устойчивы к засухе и могут иметь разные цвета. И когда говорится о привлечении бабочек и пчел к участку, они являются настоящим чемпионами. Растение слегка напоминает ромашку, и начинает цвести летом и радует цветами до середины осени.

Хорошо будут расти эхинацеи на солнце или в полутени – и приготовьтесь к тому, что они могут вырасти достаточно высокими. Лучше размещать их позади меньших цветов, чтобы они не создали лишнюю тень для них.

Морозник

Особенность этого многолетнего растения заключается в том, что оно может украсить яркостью ваш участок даже зимой. Пока остальные растения дремлют, морозник становится настоящей звездой сада.

Также растение известно как зимняя роза, потому что цветет она именно в это время года. Для лучшего роста нужно найти для морозника пятнистую тень и хорошо дренированную почву – влажную, однако не мокрую.

Лаванда

Лаванда – это идеальное растение для вашего сада, ведь она прекрасна на вид, имеет невероятный аромат и является магнитом для пчел и бабочек. А серебристо-зеленые листья и высокие стебли могут добавить вашему саду уюта даже тогда, когда цветения еще нет.

Лаванда устойчива к засухе и будет процветать даже в случае, если вы забудете об уходе. Главное – поливать ее в первый сезон, а после этого можно просто наслаждаться невероятными цветами.



Лаванду стоит посадить в саду / Фото Pexels

Герань

Это выносливое многолетнее растение, что может цвести практически непрерывно до самых заморозков, станет ценным дополнением к любому саду или клумбе. Она низкая и кустовидная и обильно цветет целый сезон. Кстати, герань может иметь ярко-синий цвет, что добавит яркости к вашим привычным клумбам.

Лучше всего сажать герань в умеренной тени, но можно найти и место под солнцем.