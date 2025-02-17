4 невибагливих у догляді багаторічників: ділянка цвістиме рік за роком
- Багаторічні рослини, такі як ехінацеї, морозник, лаванда та герань, є невибагливими у догляді і можуть прикрашати ділянку рік за роком.
- Ехінацеї стійкі до посухи та приваблюють бджіл і метеликів, морозник цвіте взимку, лаванда має аромат і приваблює комах, а герань цвіте до заморозків.
Попри те, що зима ще не закінчилася, вже варто подумати про те, які рослини ви висадите в себе на ділянці, коли нарешті почнеться тепло. І багаторічні рослини можуть стати ідеальним варіантом.
Багаторічні рослини, хоч і потребують певного догляду, можуть рік за роком радувати вас неймовірним цвітінням та яскравим листям, тож вони точно варті того, аби ви висадили їх в себе на ділянці, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple.
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Ехінацеї
Ці рослини стійкі до посухи та можуть мати різні кольори. І коли мовиться про залучення метеликів та бджіл до ділянки, вони є справжнім чемпіонами. Рослина злегка нагадує ромашку, і починає цвісти влітку та радує квітами аж до середини осені.
Добре ростимуть ехінацеї на сонці чи в півтіні – та приготуйтеся до того, що вони можуть вирости досить високими. Краще розміщувати їх позаду менших квітів, аби вони не створили зайву тінь для них.
Морозник
Особливість цієї багаторічної рослини полягає в тому, що вона може прикрасити яскравістю вашу ділянку навіть взимку. Поки решта рослин дрімає, морозник стає справжньою зіркою саду.
Також рослина відома як зимова троянда, тому що цвіте вона саме у цю пору року. Для найкращого росту потрібно знайти для морозника плямисту тінь та добре дренований ґрунт – вологий, проте не мокрий.
Лаванда
Лаванда – це ідеальна рослина для вашого саду, адже вона прекрасна на вигляд, має неймовірний аромат та є магнітом для бджіл та метеликів. А сріблясто-зелене листя та високі стебла можуть додати вашому саду затишку навіть тоді, коли цвітіння ще немає.
Лаванда стійка до посухи і процвітатиме навіть у випадку, якщо ви забудете про догляд. Головне – поливати її у перший сезон, а після цього можна просто насолоджуватися неймовірними квітами.
Лаванду варто посадити в саду / Фото Pexels
Герань
Ця витривала багаторічна рослина, що може цвісти практично безперервно до самих заморозків, стане цінним доповненням до будь-якого саду чи клумби. Вона низька та кущоподібна і рясно цвіте цілий сезон. До речі, герань може мати яскраво-синій колір, що додасть яскравості до ваших звичних клумб.
Найкраще садити герань в помірній тіні, але можна знайти і місце під сонцем.