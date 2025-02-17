Певно, практично усі люблять помідори, і тому на кожному українському городі влітку можна побачити цю культуру, повідомляє 24 Канал. Та для того, аби отримати максимальний урожай з найкращим смаком, потрібно уважно поставитися до усіх етапів вирощування плодів – починаючи від вибору сорту.

Цікаво З одного куща збиратимете відро: ось 6 сортів картоплі з найкращим урожаєм

Монгольський карлик

Цей ранній сорт помідорів зовсім невибагливий у догляді та не потребує пасинкування та підв'язування. Рослини самі собою кущисті, тож потрібно садити їх на достатній відстані одна від одної.

Помідори з такого сорту смачні, м'ясисті та досить великі, а також густо ростуть на кущі.

Чорний Китай

Цей сорт був виведений відносно нещодавно і має азійське походження. Томати з нього матимуть насичений смак з легкою фруктовою ноткою. З плюсів – помідори дуже стійкі до хвороб, але при цьому невибагливі у догляді.

Стебло в них дуже міцне, а ростуть вони високо, тож такі помідори вимагатимуть підв'язування.

Велика слива

Цей сорт вважається одним з найбільш врожайних. Досвідчені дачники переконані, що з одного куща можна зібрати до 20 кілограмів плодів. А самі томати неймовірно красиві, щільні та важкі. Помідори цього сорту середньостиглі, та ви точно не пошкодуєте, якщо посадите їх в себе на грядці – вони стійкі до "капризів" погоди та щедро віддячать вам врожаєм.

Цукровий бізон

Цей сорт може витримати і спеку, і низькі температури – а висаджують його навіть дачники без досвіду, адже навіть за мінімального догляду помідори можуть дати багато врожаю.

Вас здивує і смак томатів – "Цукровий бізон" дає соковиті та солодкі плоди, що чудово підійдуть і для салатів, і для консервації.



Помідори можна виростити навіть новачкам / Фото Pexels

Лимонні дольки

А цей сорт підійде для людей, які полюбляють солити помідори. Плоди будуть красиві та у неймовірній кількості – томати родять гронами. Всього один такий кущ може дати до 10 кілограмів плодів.