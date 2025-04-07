Посадите эти 5 многолетних растений: они чрезвычайно быстро растут

Многолетние растения – это отличный способ добавить вашему саду глубины и цвета, но основная проблема с такими растениями обычно заключается в том, что они довольно долго растут и нескоро радуют цветением.

Существует немало многолетних растений, которые могут достаточно быстро расти – главное, правильно их подобрать, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple. Поэтому обратите внимание на эти несколько растений, что могут вырасти до значительного размера за считанные месяцы.

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Тысячелистник

Тысячелистник – это многолетник, что чрезвычайно быстро растет и имеет высокие стебли, папоротникообразные листья и небольшие соцветия. Он очень любит солнце и может иметь разные цвета. Кроме того, тысячелистник – это отличный способ создать прекрасную текстуру в саду.

Еще одно преимущество тысячелистника – он засухоустойчив и почти не требует ухода.

Кстати, ранее мы уже рассказывали о том, как защитить растения в вашем саду и на огороде от весенних заморозков.

Эхинацеи

Эти быстрорастущие цветущие многолетние растения также имеют цветы разных цветов и несколько напоминают ромашки. Эхинацея выглядит невероятно и летом, и зимой, и может добавить вашей клумбе нужной высоты, ведь достигает довольно внушительного размера.

Эхинацеи нужен хорошо дренированный грунт, хотя она может расти практически на любом его типе. Кроме того, растение переносит полутень, хотя лучше всего цветет на солнце.



Эхинацеи достаточно быстро растут / Фото Pexels

Васильки

Васильки имеют потрясающее и яркое цветение насыщенно-голубого цвета. Впрочем, вы также можете найти сорта васильков, цветущих розовым, белым или бордовым. Многолетнее растение имеет уникальный вид, что делает его идеальным выбором практически для любого сада.

Учитывайте, что подходит она для хорошо дренированной почвы и процветает на полном солнце, но может хорошо переносить даже полутень.

Форзиция

Если вы хотите достичь максимально яркого ландшафта, форзиция – это именно то, что вам нужно. Этот цветущий куст растет очень быстро и имеет ярко-желтое цветение, что начинается совсем рано весной.

Посадите форзицию на солнечном участке, чтобы достичь максимального цветения. Обрезку растению проводить нужно сразу же после того, как оно отцветет, чтобы поддерживать нужную форму.

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Лофант

Иногда это растение также называют мятой колибри, и она является впечатляющим многолетним растением, что имеет высокие трубчатые цветы разных цветов – розовые, голубые, фиолетовые, оранжевые, белые или красные.

Если вы хотите найти растение, что быстро растет, лофант вас не разочарует. Цветение длится целое лето, и растение прекрасно будет расти на солнечном участке, что имеет хорошо дренированную почву.