Эти 5 случайных находок предвещают богатство и удачу: стоит знать

Предки считали, что несколько случайных находок, на которые вы иначе бы даже не обратили внимания, могут принести немало удачи, поэтому обходить их стороной точно не стоит.

Найти что-то на улице – это само по себе удача. Но некоторые предметы, как считают эзотерики, еще и энергетически заряжены так, чтобы притягивать к вам деньги и счастье, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Радио Трек".

Интересно Буряк будет лежать свежим месяцами: основной секрет его хранения

Подкова

Железная подкова издавна считалась символом успеха и материального благополучия. И если вы уже нашли ее на улице – не оставляйте лежать, а забирайте домой. Когда найденная случайно, подкова имеет особую силу.

Поэтому ее нужно повесить над входной дверью, и тогда подкова притянет в дом деньги и согласие.

Ключ

Считалось, что ключ может стать чрезвычайно сильным оберегом для дома. И чем старее он, то лучше – защита будет более мощной. Поверья утверждают, что найти ключ – это к быстрому переезду или даже покупки жилья. Поэтому лучше смотреть внимательно под ноги, чтобы не пропустить важную находку!



Найти ключ – на удачу / Фото Pexels

Икона

Икона – это знак, что высшие силы заботятся о вас. Но поднимать ее просто так нельзя – сначала нужно проговорить "Господи, благослови". И если вы искренне верите в благодатную силу образа, тогда во всех начинаниях вас будет ожидать успех.

Пуговица

Эта находка – символ приятных изменений и известий, и чем больше дырочек в пуговице – тем лучше. Можно использовать его как оберег от сглаза и талисман – для этого достаточно протянуть через него красную нить и завязать плотным узлом. Носите его все время с собой, пряча от чужих взглядов.

Монета

А вот это уже предвещает настоящий успех – если вы найдете на улице старую монету, богатство уже не за горами. И лучше всего, если эта монета уже погнутая, ржавая, треснувшая и такая, что уже вышла из обращения – она станет талисманом, что принесет благосостояние и карьерный рост.