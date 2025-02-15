Укр Рус
Porady Советы для женщин Эти 5 случайных находок предвещают богатство и удачу: стоит знать
15 февраля, 11:06
2

Эти 5 случайных находок предвещают богатство и удачу: стоит знать

Марина Блохина

Предки считали, что несколько случайных находок, на которые вы иначе бы даже не обратили внимания, могут принести немало удачи, поэтому обходить их стороной точно не стоит.

Найти что-то на улице – это само по себе удача. Но некоторые предметы, как считают эзотерики, еще и энергетически заряжены так, чтобы притягивать к вам деньги и счастье, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Радио Трек".

Интересно Буряк будет лежать свежим месяцами: основной секрет его хранения

Подкова

Железная подкова издавна считалась символом успеха и материального благополучия. И если вы уже нашли ее на улице – не оставляйте лежать, а забирайте домой. Когда найденная случайно, подкова имеет особую силу.

Поэтому ее нужно повесить над входной дверью, и тогда подкова притянет в дом деньги и согласие.

Ключ

Считалось, что ключ может стать чрезвычайно сильным оберегом для дома. И чем старее он, то лучше – защита будет более мощной. Поверья утверждают, что найти ключ – это к быстрому переезду или даже покупки жилья. Поэтому лучше смотреть внимательно под ноги, чтобы не пропустить важную находку!


Найти ключ – на удачу / Фото Pexels

Икона

Икона – это знак, что высшие силы заботятся о вас. Но поднимать ее просто так нельзя – сначала нужно проговорить "Господи, благослови". И если вы искренне верите в благодатную силу образа, тогда во всех начинаниях вас будет ожидать успех.

Пуговица

Эта находка – символ приятных изменений и известий, и чем больше дырочек в пуговице – тем лучше. Можно использовать его как оберег от сглаза и талисман – для этого достаточно протянуть через него красную нить и завязать плотным узлом. Носите его все время с собой, пряча от чужих взглядов.

Монета

А вот это уже предвещает настоящий успех – если вы найдете на улице старую монету, богатство уже не за горами. И лучше всего, если эта монета уже погнутая, ржавая, треснувшая и такая, что уже вышла из обращения – она станет талисманом, что принесет благосостояние и карьерный рост.