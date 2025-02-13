Собирают свеклу с огорода еще до наступления первых заморозков. И с того момента вплоть до следующего урожая свеклу нужно правильно хранить, чтобы она не заплесневела и не стала мягкой, сообщает 24 Канал.

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Как подготовить свеклу к хранению

Убирают с огорода свеклу в сухую погоду, а за несколько недель до сбора грядки обязательно прекращают поливать. Для того, чтобы достать растения, их нужно подкопать лопатой, а тогда обрезать ботву. Должна остаться ножка длиной в несколько сантиметров, которую оставляют сохнуть всего на несколько часов.

Перед закладкой на хранение свеклу нужно обязательно перебрать – все корнеплоды, что подгнили или повредились во время выкапывания, нужно отложить отдельно и использовать первыми.

Где хранить свеклу?

Конечно, оптимальным вариантом для хранения будет погреб – там практически идеальные условия: температура не превышает 2 градуса, а уровень влажности не позволяет корнеплодам замерзать.

Разместить свеклу можно прям она картофеля – во влажной среде она может быстро портиться, и именно свекла помогает убрать лишнюю влагу. Но это не единственный способ хранения свеклы в погребе – также можно спрятать овощи в песке. Укладывайте корнеплоды слоями в ящики без отверстий и пересыпайте их слегка влажным песком.

Подойдет даже хранение в полиэтиленовых пакетах – сначала их нужно плотно завязать, а когда на стенках образуется конденсат – развязать, оставив небольшое отверстие для испарения лишней влаги.



Свеклу можно хранить на картофеле / Фото Pexels

Впрочем, если погреба или погреба нет, застекленный балкон или теплая лоджия также станут оптимальным местом – если только температура там не опускается ниже нуля. Позаботьтесь, чтобы в этих комнатах была хорошая вентиляция, а после этого начните упаковку свеклы.

Важно только следить за тем, чтобы на овощи не попадал свет, а сами свеклы не касались друг друга. Также подумайте о том, чтобы упаковать свеклу в бумагу или пакеты – это поможет сохранить ее свежей в течение длительного периода.

Свеклу нужно регулярно проверять на наличие плесени или мягких пятен – если вы заметили признаки порчи, нужно немедленно убрать эти корнеплоды, чтобы защитить другие свеклы. Для хранения лучше всего подходят свекла поздних сортов, а вот для заморозки и консервации советуют брать ранние, столовые сорта.