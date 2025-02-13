Збирають буряк з городу ще до настання перших заморозків. І з того моменту аж до наступного врожаю буряк потрібно правильно зберігати, аби він не запліснявів та не став м'яким, повідомляє 24 Канал.

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Як підготувати буряк до зберігання

Прибирають з городу буряк у суху погоду, а за кілька тижнів до збору грядки обов'язково припиняють поливати. Для того, щоб дістати рослини, їх потрібно підкопати лопатою, а тоді обрізати бадилля. Має залишитися ніжка довжиною в кілька сантиметрів, яку лишають сохнути всього на кілька годин.

Перед закладанням на зберігання буряк потрібно обов'язково перебрати – усі коренеплоди, що підгнили чи пошкодилися під час викопування, потрібно відкласти окремо та використати першими.

Де зберігати буряк?

Звісно, найоптимальнішим варіантом для зберігання буде погріб – там практично ідеальні умови: температура не перевищує 2 градуси, а рівень вологості не дозволяє коренеплодам замерзати.

Розмістити буряки можна прям вона картоплі – у вологому середовищі вона може швидко псуватися, і саме буряк допомагає прибрати зайву вологу. Але це не єдиний спосіб зберігання буряків у погребі – також можна заховати овочі у піску. Вкладайте коренеплоди шарами у ящики без отворів та пересипайте їх злегка вологим піском.

Підійде навіть зберігання у поліетиленових пакетах – спершу їх потрібно щільно зав'язати, а коли на стінках утвориться конденсат – розв'язати, залишивши невеликий отвір для випаровування зайвої вологи.



Буряк можна зберігати на картоплі / Фото Pexels

Втім, якщо погребу чи льоху немає, засклений балкон чи тепла лоджія також стануть оптимальним місцем – якщо тільки температура там не опускається нижче нуля. Подбайте, аби в цих кімнатах була хороша вентиляція, а після цього почніть пакування буряка.

Важливо тільки стежити за тим, аби на овочі не потрапляло світло, а самі буряки не торкалися один одного. Також подумайте про те, аби запакувати буряк у папір чи пакети – це допоможе зберегти його свіжим протягом довшого періоду.

Буряки потрібно регулярно перевіряти на наявність плісняви чи м'яких плям – якщо ви помітили ознаки псування, потрібно негайно прибрати ці коренеплоди, аби захистити інші буряки. Для зберігання найкраще підходять буряки пізніх сортів, а ось для заморозки та консервації радять брати ранні, столові сорти.