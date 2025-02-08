На самом деле уксус имеет множество преимуществ, пишет 24 Канал. Он может удалить пятна, плесень и стойкие ароматы с одежды и белья. Уксус является настоящей находкой для тех, кто ищет эффективные и экологические способы ухода за вещами.

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Зачем стирать одежду с уксусом

Уксус при стирке помогает растворить жиры и вывести пятна. Если на одежде есть точечное загрязнение, тогда будет достаточно смочить ватный тампон раствором уксуса и воды в равных пропорциях и оставить на 15 минут, а тогда уже забрасывать в стиральную машинку.

Кроме того, уксус помогает разрушать мыльный слой, который накапливается на одежде за несколько этапов стирки. Этот слой является незаметным для глаза, однако способствует тому, что вещи начинают загрязняться гораздо быстрее. Используйте уксус в том случае, если заметите, что на ощупь он слегка скользкий.

Некоторые специалисты говорят, что благодаря стирке с уксусом, в стиральной машинке может вывестись накипь. Достаточно лишь налить в отсек половину стакана жидкости.



Уксус полезно добавлять в стирку / Фото Pexels

А еще уксус стоит использовать в стирке всем, кто имеет дома домашних любимцев, поскольку жидкость является хорошим средством от прилипания шерсти к одежде. Нужно всего лишь небольшое количество уксуса добавить в отсек для стирального порошка во время стирки вещей. Обработанные таким образом вещи после стирки перестанут притягивать к себе шерсть.

Уксус способен выводить плесень и плесень, которые могут образоваться на недостаточно высушенной одежде и полотенцах, если хранить их во влажной среде. Если же вещи имеют неприятный запах от пота или пищи, то уксус поможет его нейтрализовать. Замачивание или полоскание могут устранить стойкие ароматы.

Иногда стиральный порошок из-за чрезмерной стирки делает одежду жесткой, поэтому уксус полезен тем, что расщепляет избыток стирального средства. С помощью уксуса, вещи можно поддерживать в отличном состоянии.