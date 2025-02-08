Насправді ж оцет має безліч переваг, пише 24 Канал. Він може видалити плями, цвіль та стійкі аромати з одягу та білизни. Оцет є справжньою знахідкою для тих, хто шукає ефективні та екологічні способи догляду за речима.

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Навіщо прати одяг з оцтом

Оцет при пранні допомагає розчинити жири й вивести плями. Якщо на одязі є точкове забруднення, тоді буде достатньо змочити ватний тампон розчином оцту й води у рівних пропорціях й залишити на 15 хвилин, а тоді вже закидати в пральну машинку.

Окрім того, оцет допомагає руйнувати мильний шар, який накопичується на одязі за кілька етапів прання. Цей шар є непомітним для ока, однак сприяє тому, що речі починають забруднюватися набагато швидше. Використовуйте оцет в тому випадку, якщо помітите, що на дотик він злегка слизький.

Деякі фахівці кажуть, що завдяки пранню з оцтом, у пральній машинці може вивестися накип. Достатньо лише налити у відсік половину склянки рідини.



Оцет корисно додавати в прання / Фото Pexels

А ще оцет варто використовувати у пранні всім, хто має вдома домашніх улюбленців, оскільки рідина є хорошим засобом від прилипання шерсті до одягу. Потрібно всього лише невелику кількість оцту додати у відсік для прального порошку під час прання речей. Оброблені таким чином речі після прання перестануть притягувати до себе шерсть.

Оцет здатен виводити цвіль та плісняву, які можуть утворитися на недостатньо висушеному одязі та рушниках, якщо зберігати їх у вологому середовищі. Якщо ж речі мають неприємний запах від поту чи їжі, то оцет допоможе його нейтралізувати. Замочування чи полоскання можуть усунути найстійкіші аромати.

Часом пральний порошок через надмірне прання робить одяг жорстким, тому оцет корисний тим, що розщеплює надлишок прального засобу. За допомогою оцту, речі можна підтримувати в чудовому стані.