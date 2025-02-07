Якщо ви помітили, що речі після прання стають жорсткими, а приємного запаху від порошку не залишається, тоді на допомогу приходить кондиціонер, повідомляє 24 Канал. Та для того, аби він ефективно спрацював, його потрібно додати у правильний час та у правильний відділ машинки.

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Куди та коли додавати кондиціонер?

Для початку потрібно розібратися, які існують ступені забруднення білизни. Їх всього три.

Слабке забруднення – якщо річ вдягали всього кілька разів і на ній немає плям.

Середнє – якщо білизна потребує повноцінного прання.

Сильне забруднення – річ дуже брудна і потребує додаткового очищення.

Для першого типу забруднення буде достатньо і швидкого прання, або ж режиму синтетики за температури у 30 градусів – це буде найкоротший цикл прання.

А ось за серйозніших забруднень потрібно ставити температуру у 40 градусів, адже це триваліша програма. І якщо ви хочете, щоб під час прання на ваших речах опинився також кондиціонер, його потрібно додати у відповідний відсік – третій.



Кондиціонер потрібно додати у третій відсік / Фото Pexels

Він може розташовуватися і перед, і після двох відсіків для порошку. Зазвичай його позначають знаком з квіткою. Після зливу мильної води саме через цей відсік набирається чиста вода, і речі полощуться з доданим вами засобом.

Але що робити, якщо ви забули додати кондиціонер перед початком прання? У такому випадку фахівці радять поставити машину на паузу перед початком полоскання та залити у потрібне відділення.

Можна лити і прямо в барабан, але ось безпосередньо речі поливати кондиціонером не радять – засіб може роз'їсти фарбу на одязі та залишити неприємні плями.

А ось під час ручного прання алгоритм теж простий, але все ж дещо відрізняється: