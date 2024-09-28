5 противовоспалительных напитков, которые идеальны для осени: они защитят от простуды

Хороший вкусный напиток – это отличный способ порадовать себя. Но некоторые напитки могут быть не только вкусными, но и чрезвычайно полезными для иммунитета.

Когда наступает осень и начинаются холода, особенно важно следить за своим здоровьем и поддерживать иммунитет. И некоторые простые и привычные напитки могут помочь вам в этом сильнее, чем вы ожидали. И терапевт Бен Карвоссо делится 5 самыми эффективными.

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Вода

Оказывается, только один напиток является действительно противовоспалительным – и это вода. Ведь именно увлажнение помогает выводить лишние токсины и смазывать суставы, что помогает уменьшить воспаление.

Но если вы хотите внести немного разнообразия, вы можете попробовать еще несколько других напитков, которые также имеют противовоспалительное действие.

Зеленый чай

Вам точно уже приходилось слышать о пользе от зеленого чая – это один из самых известных напитков для уменьшения воспаления. І исследования показывают, что зеленый чай действительно способен на такой эффект.

Но важно заваривать чай правильно, чтобы достичь желаемого эффекта. Нужно не просто погрузить чайный пакетик в кипяток, а дать ему постоять перед тем, как пить. Также стоит отказаться от добавления сахара в напиток, если вы пьете его с целью получить пользу для здоровья.



Зеленый чай очень полезен / Фото Pexels

Гранатовый сок

Еще одна вещь, на которую нужно обратить внимание, когда вы ищете противовоспалительные напитки – это антиоксиданты. Они помогают бороться с окислительным стрессом и уменьшают так воспаление в организме. Один из напитков, который чрезвычайно богат на них – гранатовый сок.

Он также содержит соединение пуникалагин, который обладает противовоспалительными свойствами. Но если вы не любите гранаты, можете взамен выбрать другие напитки, которые включают антиоксиданты – это виноградный сок, кофе или даже красное вино – но, конечно же, в умеренных количествах.

Напитки с куркумой

Эта темно-апельсиновая специя может быть прекрасным дополнением к вашим напиткам, ведь куркума содержит куркумин, растительное соединение, способное уменьшать воспаление.

С приближением осени вы можете попробовать приготовить золотое молоко – традиционный индийский напиток из подогретого молока, куркумы и других специй. И он не только полезен, но и чрезвычайно вкусный.

Имбирный чай

Конечно же, забыть об имбире в этом списке просто невозможно. Поэтому если вы не слишком любите зеленый чай, вместо этого можете начать пить имбирный, и это будет не худшим выбором.