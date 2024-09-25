Эти 5 напитков помогут вам лучше засыпать: обязательно попробуйте вечером

Сон – это необходимость для каждого организма, однако для некоторых – также роскошь. Если вы испытываете проблемы с засыпанием, возможно, несколько дополнительных приемов помогут исправить проблему.

Здоровый сон – это практически залог хорошего самочувствия. И для того, чтобы проще засыпать и иметь качественный отдых, вы можете попробовать добавить в свою вечернюю рутину несколько напитков, сообщает диетолог Джилл Нусиноу.

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Ромашковый чай

Ромашка – это не только красивый белый цветок, но и чрезвычайно полезна в сборах и чаях. Часто ее используют как противовоспалительное средство и такой, что помогает поддерживать иммунитет, и она также может улучшить и ваш ночной сон.

Теплое молоко

Некоторые, возможно, имеет воспоминания из детства о стакане теплого молока перед сном. Что ж, оно действительно действует, поэтому, возможно, пришло время возобновить эту традицию в уже взрослом возрасте. Коровье молоко богато магнием, триптофан, витамины А, В12, а иногда и витамином D.

Также этот напиток может иметь успокаивающий эффект, а это также полезно перед сном.



Теплое молоко помогает заснуть / Фото Pexels

Чай из мелиссы

Если вы никогда раньше не пили чай из мелиссы, тогда самое время его попробовать – он поразит вас мягким, немного сладковатым вкусом. А еще – эффектом, который он имеет на ваш сон. Он может прекрасно расслаблять и уменьшить симптомы бессонницы на 42%.

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Зеленый чай без кофеина

Чай – это отличный напиток перед сном, и вам нужно убедиться, что в нем нет кофеина, ведь тогда это может дать совершенно противоположный эффект. Кроме того, что чай может давать успокаивающее действие, он также имеет противовоспалительные преимущества и содержит немало полезных для организма веществ.

Вишневый сок

Вероятно, это не тот напиток, о котором вы подумали сразу, и вишневый сок просто наполнен питательными веществами, способствующими сну. И благодаря тому, что он является прекрасным источником магния и мелатонина, этот сок поможет вам достаточно быстро и крепко заснуть.