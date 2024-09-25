Ці 5 напоїв допоможуть вам краще засинати: обов'язково спробуйте ввечері

Сон – це необхідність для кожного організму, проте для деяких – також розкіш. Якщо ви відчуваєте проблеми із засинанням, можливо, кілька додаткових прийомів допоможуть виправити проблему.

Здоровий сон – це практично запорука гарного самопочуття. Та для того, щоб простіше засинати та мати якісніший відпочинок, ви можете спробувати додати до своєї вечірньої рутини кілька напоїв, повідомляє дієтологиня Джилл Нусіноу.

Цікаво Які овочі та зелень посадити на городі восени: урожай буде вже на початку весни

Ромашковий чай

Ромашка – це не тільки красива біла квітка, але й надзвичайно корисна у зборах та чаях. Часто її використовують як протизапальний засіб та такий, що допомагає підтримувати імунітет, та вона також може покращити і ваш нічний сон.

Тепле молоко

Дехто, можливо, має спогади з дитинства про склянку теплого молока перед сном. Що ж, воно справді діє, тож, можливо, настав час поновити цю традицію у вже дорослому віці. Коров'яче молоко багате на магній, триптофан, вітаміни А, В12, а іноді й на вітамін D.

Також цей напій може мати заспокійливий ефект, а це також корисно перед сном.



Тепле молоко допомагає заснути / Фото Pexels

Чай з меліси

Якщо ви ніколи раніше не пили чай з меліси, тоді саме час його спробувати – він вразить вас м'яким, трохи солодкуватим смаком. А ще – ефектом, який він має на ваш сон. Він може чудово розслабляти та зменшити симптоми безсоння на 42%.

Любиш лайфхаки, які допомагають створити затишок в домі. Лови ще один! Забезпечити особливий аромат допоможе 100% арабіка від Gemini. Обсмажена спеціально під еспресо, вона наповнить дім кавово-вершковими нотками. Для максимального ефекту радимо купувати каву в зернах та заварювати з допомогою професійної кавомашини чи гейзерної кавоварки.

Зелений чай без кофеїну

Чай – це чудовий напій перед сном, та вам потрібно переконатися, що у ньому немає кофеїну, адже тоді це може дати зовсім протилежний ефект. Окрім того, що чай може давати заспокійливу дію, він також має протизапальні переваги та містить чимало корисних для організму речовин.

Вишневий сік

Певно, це не той напій, про який ви подумали одразу, та вишневий сік просто наповнений поживними речовинами, що сприяють сну. І завдяки тому, що він є чудовим джерелом магнію та мелатоніну, цей сік допоможе вам досить швидко та міцно заснути.