Восени треба висаджувати певні культури, які залишаться зимувати під землею, пишуть Поради 24. Не треба переживати, щоб під час зимових морозів вони пропадуть. Є певні види насіння, які чудово функціонують в грядці всю зиму.

Читайте також Чим підживити смородину на зиму: урожай збільшиться на 40%

Озима цибуля та часник

Поспішати з посадкою цибулі та часнику не варто, оскільки вони можуть до кінця осені ще прорости. Найкращим місяцем для посадки буде середина жовтня чи початок листопада. Садити треба на городі лише озимі сорти.

Петрушка

Сіяти петрушку можна вже на початку жовтня. Ця зелень не боїться заморозків, тож не треба переживати, що вона не зійде. Єдине, що варто врахувати, то це те, що при осінній посадці насіння треба використовувати більше, ніж при весняній.

Буряк

Для посіву буряка треба вибрати правильний час. Температура повітря повинна бути не вищою, ніж 4°C, щоб уникнути передчасного проростання насіння. Садити буряк треба на глибині 3 сантиметри, а зверху насіння варто присипати ґрунтом з додаванням піску чи компосту. За допомогою озимого посіву буряка ви зможете отримати ранні коренеплоди, які будуть багаті високим вмістом вітамінів.



На зиму часто садять буряк / Фото Pexels

Морква

Дачники радять сіяти моркву в підмерзлий ґрунт. Холодна та пізня пора обирається для того, щоб уникнути раннього проростання. У борозни насійте трохи більше насіння, ніж навесні, бо частина рослини може й не прорости. Завдяки озимій посадці навесні отримаєте соковиту й смачну моркву.

Щавель

Якщо хочете мати зелений щавель, який з’явиться на грядці після снігу, тоді обов’язково посадіть його восени. Городники зазначають, що можете брати будь-який сорт щавля. Сіяти треба на глибину 1,5 сантиметра, а відстань між рядами має складати 20 сантиметрів.

На зиму також можна посадити руколу чи ревінь. Рукола підійде для салатів, а з ревіню можна зробити компот чи приготувати смачне варення. Також господині ще восени висаджують листя салату, яке чудово проростає з-під землі вже з першими весняними променями тепла.