Номера квартир могут существенно влиять на финансовое положение семьи – или в худшую, или в лучшую сторону, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Радио Трек". А некоторые номера квартиры могут даже привлечь проблемы в семье.

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Если номер вашей квартиры имеет двузначное или трехзначное число, его нужно упростить – для этого просто пододавайте все цифры. Например, если вы живете в квартире 18, нужно добавить 1 и 8 – и в результате получаете 9.

Число 1

Единица очень положительно влияет на людей и помогает начать новую жизнь, а также реализовать свои мечты. Поэтому люди, которые живут в квартире с таким номером, практически "схватили бога за бороду", и будут иметь немало удачи в жизни.

Число 2

Эзотерики верят, что эта цифра помогает в укреплении отношений, поэтому такая квартира идеально подходит для молодоженов и семей с детьми.

Число 3

Эта цифра уже не такая положительная: приметы утверждают, что число притягивает расточительность, и люди, живущих в квартире с таким номером, не умеют экономить – поэтому со своими финансами стоит быть особенно осторожными.

Число 4

Такие квартиры спокойные и безопасные, а владельцам поверья предсказывают согласие и счастье.

Число 5

Число притягивает к себе хорошую, положительную энергетику – поэтому если вы живете в квартире с номером 5, вам очень повезло.

Число 6

Оно притягивает успех и богатство. В квартире с номером 6 раскрываются финансовые потоки, и ее владельцев точно вскоре будет ожидать материальная обеспеченность.

К слову, ранее мы уже рассказывали, что нужно положить под подушку, чтобы притянуть к себе богатство.

Число 7

Недаром во многих сказках и поговорках это число фигурирует как счастливое – и на владельцев такой квартиры будет ожидать счастливая судьба. Семерка притягивает согласие, подходит для спокойных, сильных, склонных к самоанализу людей.

Число 8

Такая квартира, к сожалению, притягивает негативную энергетику – скандалы и конфликты могут возникать практически из ничего. Владельцам стоит быть очень осторожными, чтобы не позволить номеру дома повлиять на их жизнь.



Число 8 притягивает проблемы / Фото Pexels

Число 9

Жители такой квартиры могут рассчитывать на успех в предпринимательстве и лидерстве. Упорный труд всегда будет давать желаемый результат.