Номера квартир могут существенно влиять на финансовое положение семьи – или в худшую, или в лучшую сторону, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Радио Трек". А некоторые номера квартиры могут даже привлечь проблемы в семье.
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Если номер вашей квартиры имеет двузначное или трехзначное число, его нужно упростить – для этого просто пододавайте все цифры. Например, если вы живете в квартире 18, нужно добавить 1 и 8 – и в результате получаете 9.
Число 1
Единица очень положительно влияет на людей и помогает начать новую жизнь, а также реализовать свои мечты. Поэтому люди, которые живут в квартире с таким номером, практически "схватили бога за бороду", и будут иметь немало удачи в жизни.
Число 2
Эзотерики верят, что эта цифра помогает в укреплении отношений, поэтому такая квартира идеально подходит для молодоженов и семей с детьми.
Число 3
Эта цифра уже не такая положительная: приметы утверждают, что число притягивает расточительность, и люди, живущих в квартире с таким номером, не умеют экономить – поэтому со своими финансами стоит быть особенно осторожными.
Число 4
Такие квартиры спокойные и безопасные, а владельцам поверья предсказывают согласие и счастье.
Число 5
Число притягивает к себе хорошую, положительную энергетику – поэтому если вы живете в квартире с номером 5, вам очень повезло.
Число 6
Оно притягивает успех и богатство. В квартире с номером 6 раскрываются финансовые потоки, и ее владельцев точно вскоре будет ожидать материальная обеспеченность.
К слову, ранее мы уже рассказывали, что нужно положить под подушку, чтобы притянуть к себе богатство.
Число 7
Недаром во многих сказках и поговорках это число фигурирует как счастливое – и на владельцев такой квартиры будет ожидать счастливая судьба. Семерка притягивает согласие, подходит для спокойных, сильных, склонных к самоанализу людей.
Число 8
Такая квартира, к сожалению, притягивает негативную энергетику – скандалы и конфликты могут возникать практически из ничего. Владельцам стоит быть очень осторожными, чтобы не позволить номеру дома повлиять на их жизнь.
Число 8 притягивает проблемы / Фото Pexels
Число 9
Жители такой квартиры могут рассчитывать на успех в предпринимательстве и лидерстве. Упорный труд всегда будет давать желаемый результат.