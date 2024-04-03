К выбору обоев в любую комнату нужно отнестись серьезно, и на кухне дело особенно важное, ведь в этой комнате вы будете проводить немало времени, и нужно позаботиться, чтобы она была удобной и функциональной. А о том, почему не все обои можно клеить на кухне, рассказывает 24 Канал.

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Какие обои нельзя клеить на кухне

Первое правило, которое вы должны запомнить – ни за что не выбирайте темные обои, ведь от этого ваша кухня визуально уменьшится и сузится. Комната будет выглядеть темной и мрачной в любое время суток, и вас это точно достаточно быстро начнет угнетать. Не лучшим выбором будут и очень яркие оттенки. После тяжелого рабочего дня они будут только утомлять и раздражать.

Если вы выбираете обои с узором, присмотритесь к нему внимательнее, потому что некоторые рисунки могут быть не очень уместными для кухни. С другой стороны, другие будут достаточно хорошо дополнять комнату.

Например, вертикальные полоски помогут визуально поднять потолок, а горизонтальные – расширяют помещение. Зато полосы по диагонали могут создавать ощущение движения в вашем помещении.

Но при выборе обоев на кухне вам нужно обратить внимание не только на их цвет, но и на ряд других, не менее важных качеств. В частности, обои на кухне должны быть:

долговечными;

износостойкими;

плотными;

жаростойкими.

Еще один фактор, который вы должны учитывать при выборе обоев – это ваша мебель, ведь все элементы интерьера должны подходить друг к другу. Если у вас гарнитура в классическом стиле, тогда к ней подходят обои пастельных тонов. Современная мебель очень хорошо будет смотреться с геометрическими узорами.