Четыре основные обработки винограда против вредителей и болезней: их нужно провести

Виноград – это то растение , которое может легко лишить вас любого урожая , если вы невнимательно отнесетесь к уходу. Поэтому обработки против вредителей – это точно не то , что стоит пропускать.

Обработки винограда проводят по несколько раз в год. И начинаются они весной – это пока лоза не покрылась листвой. Впрочем, продолжается такой уход и летом, хоть зеленые заросли опрыскать гораздо сложнее. Но это все еще важная процедура, которую точно нельзя пропускать, если вы хотите сохранить здоровый урожай.

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Первая обработка

Первая весенняя обработка проводится для того, чтобы уничтожить те личинки, которые зимуют в почве. Также опрыскивание помогает подавить грибок и помешать ему развиваться на ваших растениях. Именно в это время важно лишить патогены и вредителей питательной среды и ликвидировать их – это поможет предупредить будущие проблемы.

Вот несколько важных правил по первой обработке:

дождитесь, чтобы ночные температуры не опускались ниже, чем -4 градуса;

днем должна держаться плюсовая температур;

после подсыхания земли нужно снять укрытие с винограда;

через две недели опрыскайте лозу.

Обычно эта первая обработка проводится в конце марта – в середине апреля. Используют для нее медный купорос, бордоскую смесь, Хорус и Бруньку.

Вторая обработка винограда

Вторая весенняя обработка проводится примерно через две недели после первой. В это время почки начинают набухать, но еще не распускаются. Обычно это середина апреля – первая половина мая.

И обращайте внимание на то, что если во время первой обработки шли дожди, тогда вторую можно проводить уже через неделю после первой. Можно повторно опрыскать виноград медным купоросом.



Виноград нужно обрабатывать весной / Фото Pexels

Третья обработка винограда

Это – последнее опрыскивание весной, и проводят его в июне – мае. В это время появляется реальная угроза поражения винограда. В мае можно уже заметить и первые симптомы болезней и вредителей, и поэтому нужно очень внимательно наблюдать за растениями. Насекомые могут мигрировать на ваш участок, а уничтожить патогены полностью, к сожалению, невозможно.

Для третьей обработки часто используют такие препараты: Актара, Ридомил, Амистар Голд.

Четвертая обработка винограда

Последний раз обрабатывают виноград в период созревания ягод – в июле – августе. И главное на этом этапе для садовода – это сохранить урожай и не дать ягодам засохнуть, стать кислыми или зацвести. Кроме того, опрыскивание защищает от гибели и лозу.

Учтите то, что любые обработки нужно прекратить за 20 – 25 дней до сбора урожая.