Чотири основні обробки винограду проти шкідників і хвороб: їх потрібно провести

Виноград – це та рослина, яка може легко позбавити вас будь-якого урожаю, якщо ви неуважно поставитеся до догляду. Тож обробки проти шкідників – це точно не те, що варто пропускати.

Обробки винограду проводять по кілька разів на рік. І починаються вони навесні – це поки лоза не вкрилася листям. Втім, продовжується такий догляд і влітку, хоч зелені зарості обприскати набагато складніше. Та це все ще важлива процедура, яку точно не можна пропускати, якщо ви хочете зберегти здоровий врожай.

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Перша обробка

Перша весняна обробка проводиться для того, щоб знищити ті личинки, які зимують в ґрунті. Також обприскування допомагає пригнітити грибок та завадити йому розвиватися на ваших рослинах. Саме у цей час важливо позбавити патогени та шкідників живильного середовища та ліквідувати їх – це допоможе попередити майбутні проблеми.

Ось кілька важливих правил щодо першої обробки:

дочекайтеся, щоб нічні температури не опускалися нижче, ніж -4 градуси;

вдень має триматися плюсова температур;

після підсихання землі потрібно зняти укриття з винограду;

через два тижні обприскайте лозу.

Зазвичай ця перша обробка проводиться в кінці березня – в середині квітня. Використовують для неї мідний купорос, бордоську суміш, Хорус та Бруньку.

Друга обробка винограду

Друга весняна обробка проводиться приблизно через два тижні після першої. У цей час бруньки починають набухати, але ще не розпускаються. Зазвичай це середина квітня – перша половина травня.

Та звертайте увагу на те, що якщо під час першої обробки йшли дощі, тоді другу можна проводити вже за тиждень після першої. Можна повторно обприскати виноград мідним купоросом.



Виноград потрібно обробляти навесні / Фото Pexels

Третя обробка винограду

Це – останнє обприскування навесні, і проводять його у червні – травні. В цей час з'являється реальна загроза ураження винограду. В травні можна вже помітити і перші симптоми хвороб та шкідників, і тому потрібно дуже уважно спостерігати за рослинами. Комахи можуть мігрувати на вашу ділянку, а знищити патогени повністю, на жаль, неможливо.

Для третьої обробки часто використовують такі препарати: Актара, Ридоміл, Амістар Голд.

Четверта обробка винограду

Востаннє обробляють виноград у період дозрівання ягід – у липень – серпень. І головне на цьому етапі для садівника – це зберегти урожай і не дати ягодам засохнути, стати кислими чи зацвісти. Окрім того, обприскування захищає від загибелі і лозу.

Зважте на те, що будь-які обробки потрібно припинити за 20 – 25 днів до збору урожаю.