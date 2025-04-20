Апрель – это время, когда садоводам уже нужно позаботиться о посеве различных растений на клумбах, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple. И от маленьких цветов до высоких, можно найти немало идеальных вариантов для вашего сада.

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Цинния

Эти цветы – потрясающие однолетние растения с округлыми, подобными ромашкам цветами многих оттенков – желтого, розового, фиолетового, оранжевого, белого и даже зеленого. Эти невероятные растения лучше всего растут на солнечных участках.

Циннии могут быть достаточно засухоустойчивыми, и это делает их идеальными кандидатами для солнечных мест. Кроме того, они могут привлекать бабочек и полезных насекомых, а это делает их хорошим выбором для посадки возле огородов.

Бархатцы

Эти популярные однолетники имеют пышные, полные цветы в оттенках красного, золотого, оранжевого или желтого. Они жизнерадостные, неприхотливы в уходе и будут процветать на солнечном участке с хорошо дренированной почвой.



Бархатцы можно посадить на солнце / Фото Pexels

Цветы нужно регулярно очищать, чтобы они оставались здоровыми. Кроме того, они уязвимы к вредителям, например тля, поэтому за этим нужно внимательно следить.

Георгины

Георгины имеют потрясающие гофрированные лепестки практически всех цветов – от фиолетового и синего до розового и белого. Существует бесчисленное количество красивых сортов, и они прекрасно стоят в букетах.

Георгинам нужно по крайней мере 6 часов солнца каждый день, поэтому стоит выбрать для них хорошо освещенный участок.

Кстати, пахнут георгины также невероятно. А раньше мы рассказывали о несколько других цветов, которые имеют невероятный аромат – стоит посадить их у себя в саду.

Герань

Герань – это солнцелюбивое растение, что имеет немало разновидностей, и все с разноцветными цветами, которые расположены в одинарных или двойных лепестках. Они имеют обильное и долгое цветение различных цветов.

Герани любят жаркое летнее солнце и будут прекрасно процветать даже в самую жаркую погоду.

Подсолнухи

Это – настоящий символ солнечного света и, конечно же, они прекрасно растут на солнечных участках. Эти ярко-желтые однолетними имеют большое цветение, которое длится с лета и до начала осени.