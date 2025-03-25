В марте огородницы берутся за посадку рассады, впрочем семена в эту пору тоже уже можно высевать в грунт, пишет 24 Канал. Дачники уже давно определили овощи, которые идеально подходят для посадки в конце марта и в начале апреля.

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Редис

Этот овощ всегда сажают быстрее всех остальных. Семена могут проклевываться при температуре 4°С. Если температура будет более 15°С тепла, то первые ростки могут появиться уже через 6 дней после посева. Для того, чтобы прорастание произошло вовремя, следует семена замочить на сутки.

Морковь

Этот овощ можно высевать в апреле, когда температура поднимется до 17°С. Однако морковь способна расти даже в холодном грунте, который еще недостаточно прогрелся. Ростки моркови появляются через 14 дней после посева. Семена надо высевать в рыхлую почву по одному семени, соблюдая расстояние в один спичечный коробок. По этому методу морковь не придется прореживать.



Морковь можно высевать в начале весны / Фото Pexels

Горох

Для нормального развития гороха не нужно много тепла. Для развития ростков и формирования побегов будет достаточно 5°С тепла. Если же почва прогрета до нужной температуры +10°С, то взойдет уже через неделю.

Свекла

Семена свеклы могут начать прорастать при температуре 6°С тепла, однако при этой температуре ростки появятся не ранее чем через 20 дней. Если же земля прогреется до 10°С тепла, тогда свеклу можно смело сеять.

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Петрушка

Эта зелень не боится холодного периода, поскольку может прорастать при температуре 4°С тепла. Однако надо понимать, что из-за эфирных масел семян петрушка довольно долго всходит. Даже если температура воздуха достаточно теплая – до 20°С тепла, ростки петрушки появятся только через 2 недели. Ускорить прорастание можно благодаря промыванию семян в теплой воде или замачиванию на влажной ткани.