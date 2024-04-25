Конечно, вы уже слышали о подкормке растений крапивой. И это может быть чрезвычайно полезно для некоторых культур, но другие только пострадают от подобного удобрения. Поэтому перед тем, как браться за дело, стоит узнать, какие овощи можно поливать отваром этого жгучего растения.

Интересно Получите большой урожай: чем надо подкормить рассаду помидоров

Какие растения нельзя подкармливать крапивой

Для того, чтобы удобрять крапивой, подходят почти все растения на огороде. И, конечно, не может обойтись и без исключений – преимущественно это культурные растения, которые совсем не любят такую подпитку.

Например, не стоит использовать крапиву на бобовых растениях – например, гороха и фасоли, а также на чесноке, лука и редиса.

Крапивное удобрение может существенно замедлить рост растений и мешает их росту и развитию. Такая подкормка может негативно сказаться также на корнеплодах, а именно моркови и картофеля. Она может вызвать чрезмерный рост ботвы, а это вам точно не нужно.



Крапиву нельзя использовать для некоторых овощей / Фото Pexels

Какие овощи можно поливать крапивой

Для остальных растений настой крапивы может быть очень полезным. Например, точно идеально подойдет крапива для подкормки огурцов и она будет способствовать их росту. Настой крапивы может стать прекрасным удобрением и для роз. Он станет мульчей, которая будет сохранять влагу у корней растения, разрыхляя почву и обогащая ее нужными цветку органическими удобрениями.

Многие огородники используют крапиву и для подкормки винограда. Это может быть очень полезно, и применение такого удобрения гарантирует вам очень хороший урожай.