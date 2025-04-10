Что сажать на огороде к Пасхе: полный список всех растений

В апреле все активно приступают к огородным работам и высаживают овощи, зелень и цветы. До Пасхи осталось меньше двух недель, поэтому далее расскажем, что же именно нужно посадить в открытый грунт.

В этом году православные христиане и греко-католики будут праздновать Пасху одновременно – 20 апреля, пишет 24 Канал. Апрель выдался довольно холодным месяцем, с минусовой температурой и осадками снега, поэтому земля пока еще холодная, но уже в конце недели синоптики обещают потепление.

Читайте также Какой картофель лучше всего для посадки: крупный или мелкий

Что посадить на огороде к Пасхе

Начиная с 12 или 14 апреля можно высаживать кусты, чтобы они успели адаптироваться к осени. Садоводы говорят, что хорошо примется крыжовник, малина, смородина и смородина и смородина. Сажать нужно однолетние саженцы и постоянно подливать растения, чтобы они хорошо принялись.



Список овощей, которые надо посадить на Пасху / Фото Pexels

В середине апреля можно сеять горох или морковь. Также если несколько дней будет достаточно теплая погода, то можно посадить тыкву, патиссоны и кабачки. Что касается картофеля, то его не рекомендуется сажать до Пасхи. Дело в том, что для того, чтобы клубни не замерзли, земля должна хорошо прогреться.

К слову! Некоторые оовощи могут хорошо расти в тени или полутени и быть даже вкуснее и нежнее, чем на солнце. Больше об этом читайте в нашем материале.

Когда стабилизируется температура, советуем высадить салат, зелень и редис. На рассаду можно высаживать брюссельскую, цветную, пекинскую или белокочанную капусту.

Среди однолетних цветов можно высаживать ротики и бархатцы, а также ирисы, пионы и хризантемы.

Наши бабушки когда-то говорили, что посадки осуществлены в Чистый четверг будут особенно чистые, потому что на грядках не будет никаких сорняков.