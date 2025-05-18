Худшее соседство: что никогда нельзя сажать возле помидоров: что никогда нельзя сажать возле помидоров

Опытные дачники знают, как важно придерживаться правильного соседства для того, чтобы огород дал урожай. Есть овощи, которые надо сажать вместе, а есть такие растения, соседство которых опасно, особенно это касается помидоров.

Некоторые растения способны ухудшить состояние томатов, уменьшить их рост и укоротить урожайность и качество плодов, пишет 24 Канал. Для того, чтобы не испортить посадку овощей, узнайте от посадки каких растений надо отказаться рядом с помидорами.

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Что нельзя сажать возле помидоров

Худшими соседями помидоров являются брокколи, цветная капуста, горох, укроп, мелисса и фенхель. Каждое из этих растений в определенной степени плохо влияет на развитие томатов и притупляет их рост.

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Не стоит сажать рядом с помидорами баклажаны и картофель. Последний овощ является плохой тем, что привлечет колорадских жуков, которые переползут на томаты.

Что можно сажать возле помидоров

Хорошо помидоры растут вместе с луком, чесноком, редисом, морковью, свеклой и тыквой. Также можно рядом с помидорами сажать шпинат, сельдерей, щавель, ромен или руколу.



Помните о соседстве помидоров / Фото Pexels

Хорошими соседями являются базилик, орегано и тимьян. Дачники советуют сажать возле помидоров огурцы, которые будут отпугивать томатную гусеницу.

Кстати, ранее мы рассказывали, чем еще можно подкормить помидоры, чтобы получить щедрый урожай.

Для быстрого созревания помидоров можно использовать суперфосфат, растворяя 20-25 граммов в 5 литрах воды и опрыскивая томаты. Для ускорения созревания можно проколоть томат у плодоножки обычной булавкой или иглой.