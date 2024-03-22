Весна – время посадки овощей, поэтому надо тщательно подготовиться и узнать, какие растения помогут чесноку хорошо расти. Он выделяет вещества, которые называются фунгицидами. Они имеют отпугивающее и противогрибковое действие.

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Также чеснок выделяет фитонцид, который уничтожает патогенные бактерии, а это значит, что он способен защищать соседних растений от различных болезней и отпугивать насекомых.

Что посадить возле чеснока

Томаты

Эфирные масла чеснока способны защитить томаты от клещей, белокрылки и уменьшить риск фитофтороза. Томаты тоже помогают чесноку, поскольку защищают его от парши. Важно только не высаживать эти культуры два года подряд.

Капуста

Посаженную капусту возле чеснока будут обходить гусеницы, мушки и слизни. Впрочем есть определенный нюанс: капуста способна перебрать на себя большинство питательных веществ, поэтому головки вырастут небольшими.

Огурцы

Огурец часто страдает от грибковых заболеваний и насекомых, а чеснок будет действовать как естественная защита, поэтому сохранит овощи целыми и невредимыми.



Возле чеснока можно сажать огурцы, картофель, зелень / Фото Pexels

Картофель

Чеснок можете высаживать между рядами картофеля, для которого опасен колорадский жук. Отогнать его сможет чеснок, поэтому получите хороший урожай картофеля.

Зелень

Вся садовая зелень хорошо употребляется с чесноком. Щавель, шпинат, петрушка и укроп могут быть посажены в открытом грунте или теплице. Они помогают друг другу набрать витамины и сочность.

Морковь

Фитондицы, которые содержатся в чесноке, будут отпугивать от моркови тлю, листоблошку и морковную муху.