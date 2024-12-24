Некоторые подарки могут не только принести радость человеку, но и обеспечить его удачей на весь грядущий год, сообщает 24 Канал. Но все это – только при условии, если вы выберете подарки правильно.

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Зеленые растения в горшках

Живые растения в горшках, если человек, конечно, не против такого подарка, могут стать невероятными оберегами для человека. Они несут в себе не только красоту, но и живую энергию природы, символизируют восстановление, стабильность и процветание.

Также живые зеленые растения улучшают энергетику пространства, очищают воздух и способствуют развитию в жизни.

Книги

Символ этого года – это Змея, а она славится своей мудростью, интуицией и глубиной. Поэтому книга станет не только приятным, но и символическим подарком, что будет притягивать к человеку новые идеи, возможности и успех. Кроме того, книга в подарок может вроде бы принести положительные изменения в жизнь человека.



Книги – это замечательный новогодний подарок / Фото Pexels

Сертификаты на обучение, отдых и тому подобное

Во-первых, этот подарок – идеальный, если вы не знаете, чего именно хочет человек. Во-вторых, символ года Змея точно оценит такой дар, ведь он также притягивает в жизнь новые возможности и опыты.

Ароматные свечи и диффузоры для дома

Свечи с ароматами создают атмосферу покоя, творческой энергии и гармонии, и именно поэтому станут хорошим подарком на Новый год. Змея любит спокойствие и природу, и запахи, которые очищают пространство, станут прекрасным помощником для привлечения удачи и спокойствия в дом.

Совместная фотография

Фотографии с хорошими воспоминаниями – это удивительно уместный подарок на Новый год. Они напоминают о приятных моментах из прошлого и одновременно вдохновляют на новые свершения, укрепляют связь между людьми, изображенных на фотографии.