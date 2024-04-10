Суперпродуктами называют овощи, которые содержат много питательных веществ и полезно влияют на здоровье: обеспечивают высокий уровень антиоксидантов, улучшают здоровье кишечника и сердца.

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Эти продукты начинающие садоводы могут легко вырастить на грядках с минимальными усилиями.

Имбирь

Он достаточно неприхотлив в уходе, может расти в тени и даже в комнатных условиях. Имбирь помогает при симптомах тошноты, облегчает симптомы вздутия живота и обладает противовоспалительными свойствами.

Для выращивания вам нужен корень имбиря поместить в горшок с почвой. Чтобы созреть и вырасти имбирю понадобится 10 месяцев.

Помидоры

Огородники чаще всего выращивают на своих грядках помидоры. Этот овощ действительно является суперфудом, поскольку содержит много витаминов и антиоксидантов, которые улучшают здоровье сердца, глаз и мозга.

Простые в выращивании помидоры черри, которые еще и быстро созревают. Их можно выращивать не только на грядках, но и в контейнерах. Крупные помидоры можно выращивать из рассады или с помощью семян.

Перед посадкой надо удобрить почву органикой, чтобы овощи лучше прижились и хорошо росли. Помидоры хотят много солнца и защиты от ветра. Чтобы созреть, им нужны теплые погодные условия.



На грядке можно вырастить помидоры черри / Фото Pexels

Микрозелень

Зелень идеально подходит для салатов, бутербродов или украшения гарниров. Микрозелень содержит концентрированную дозу витаминов, минералы и антиоксиданты. Она улучшает уровень холестерина, способствует здоровью кишечника.

Для того, чтобы вырастить микрозелень, вам понадобится только лоток для семян с мелким компостом и сами семена микрозелени.

В горшках на кухне вы охотно сможете вырастить листья салата, базилик, кинзу, петрушку и тому подобное. Посейте семена густо в почву, накройте тонким слоем компоста и немного подлейте. Горшок должен стоять на освещенном подоконнике. Уже первый урожай можете собрать через несколько недель.

Батат

Сладкий картофель является мощным антиоксидантом и помогает уменьшить повреждение клеток. Чтобы картофель уродил, температура должна быть несколько недель в пределах 21–26 ° C тепла. Сажать его советуют в середине лета. После посадки батат требует минимального вмешательства, важно только вырывать сорняки. Уже в конце лета можете собирать урожай.

У вирі щоденних викликів, рутинних задач та стислих дедлайнів буває не просто втримати все під контролем. Проте не слід забувати про смачні ритуали, які допоможуть поставити світ на паузу та перезарядитися.

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Свекла

Этот овощ тоже считается мощным антиоксидантом, который обладает противовоспалительными свойствами. Вырастить свеклу сможет каждый начинающий. Важно лишь знать, что овощ плохо приживается в летнюю жару, поэтому его надо сажать весной.

Семена высаживайте рядами на расстоянии 3 – 5 сантиметров друг от друга. После посева почву надо подлить. Всходы прорастут за 2 недели, в урожай удастся собрать через 2 месяца.

Чеснок

Овощ обладает противовоспалительными и противомикробными свойствами. Выращивание чеснока не составит никаких проблем. Сажайте его весной рядами. Для этого вам нужно зубчики чеснока посадить на глубине 2,5 сантиметра и расставить на расстоянии 5 – 10 сантиметров друг от друга. Вносите время от времени удобрения, чтобы чеснок вырос большим и не пожелтел.