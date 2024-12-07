3 лучшие позы для сна: ранки станут безболезненными

Как же неприятно может быть проснуться после целой ночи сна с ощущением боли в спине или плечах! Часто возникает она из-за неудачно выбранной позы для сна.

Возможно, вы склонны крутиться во сне, или постоянно ищете наиболее удачную позу для отдыха? Вы не одни – на самом деле большинство людей не могут определиться с идеальной позой для сна, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple.

Интересно Как выбрать сладкие мандарины: простые правила, которые стоит запомнить

Всего несколько поз для сна могут навсегда изменить ваш отдых и сделать его более приятным и совсем безболезненным. И о 3 лучших рассказывает доктор Кевин Лиз.

Спать на спине

Оказывается, один из самых простых и действенных способов держать позвоночник прямым – это просто спать на спине. Также будет полезно иметь небольшую подушку под коленями – это может уменьшить давление на поясницу. Кроме того, любые точки давления во время такого сна будут устранены, и вы проснетесь совсем без боли.



Спать на спине очень полезно / Фото Pexels

Сон на боку

Беременным женщинам обычно советуют спать на левом боку, и это может также помочь некоторым людям, которые страдают от изжоги и желудочного рефлюкса. Независимо от того, на каком боку вы спите, может быть полезным положить подушку между слегка согнутыми коленями. Так вы сможете держать и бедра, и поясницу ровными.

Виконані домашні справи означають одне – час переходити до відпочинку та відновлення сил з улюбленою кавою. А щоб процес її приготування не спровокував ще один цикл прибирання, радимо звернути увагу на Gemini у дріпах. В кожному паперовому пакетику міститься порція меленої кави. Тож все, що потрібно для заварювання – улюблена чашка і гаряча вода.

"Невесомая" поза

Если ваша кровать может регулироваться, тогда можно попробовать практически идеальную позу для сна, которая напоминает о невесомости. В такой позе голова и колени человека должны быть слегка приподняты над туловищем.

Такое положение позволяет улучшить не только дыхание, но и кровоток. Кроме того, это может облегчить отек, стресс и уменьшить храп.