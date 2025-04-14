3 прибора, которые надо выключать из розетки: они тянут больше всего электроэнергии

Электронные устройства ежедневно включены и потребляют много энергии. Даже в режиме ожидания они потребляют света больше, чем мы себе можем представить. Есть 3 гаджета, которые нельзя оставлять ночью в режиме ожидания.

Вся бытовая техника, которую вы оставляете включенной, медленно потребляет электроэнергию, даже когда ею не пользоваться, пишет 24 Канал со ссылкой на Express.

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Многие ищут способы сократить расходы за счета, поэтому стоит обратить внимание на бытовую технику и выключать из розетки 3 прибора, которые тянут больше всего электроэнергии.

Игровые приставки

Новые модели игровых консолей гораздо мощнее, чем были раньше, и теперь могут потреблять 0,2 кВт. Именно поэтому после завершения игры, приставку стоит выключать. Игровые консоли нужно оставлять включенными только во время использования.

Интернет-модемы

Домашний модем всегда включен и потребляет энергию постоянно – днем, ночью, когда мы не дома и в отпуске. Специалисты советуют выключать роутеры из розетки на время длительного отсутствия.



Интернет-модемы потребляют электроэнергию в режиме сна / Фото Pexels

Компьютер

Во время активного использования настольный ПК потребляет 450 Вт энергии в час. Если компьютер полностью выключить, а не перевести его в режим сна, когда вы им не пользуетесь, то можно сэкономить деньги на счетах.

Также энергию могут потреблять микроволновая печь, тостеры, кофеварки и другие девайсы, подключенные к розетке. Рекомендуется использовать удлинитель к кухонным приборам, чтобы сэкономить средства. Эксперты по вопросам энергетики даже рекомендуют выключать Wi-Fi-роутеры, если дома никого не будет длительное время.