Эти приборы тянут больше всего света: выключайте их после пользования

Большинство людей не выключают из розетки электроприборы, даже если ими не пользуются, а они же в режиме ожидания все равно забирают энергию, поэтому соответственно наши счета за свет незаметно увеличиваются.

Оказывается есть несколько энергоемких приборов, которые в режиме ожидания воруют энергию, пишет 24 Канал со ссылкой на Express. Их лучше выключать, если не собираетесь пользоваться ближайшие несколько часов или даже день.

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Приставка для спутникового телевидения

Этот бытовой прибор тянет электроэнергию, даже если находится в режиме ожидания. Поэтому специалисты советуют выключить приставку из сети.

Компьютер

Чтобы ускорить вход в систему, многие переводят компьютер в режим ожидания, однако это может увеличить расходы на электроэнергию. Когда компьютер не используется, он все равно потребляет свет в режиме ожидания.



Компьютер в режиме энергосбережения все равно тянет свет / Фото Pexels

Игровые приставки

В мощных игровых приставках есть оснащенная функция энергосбережения. У устройств есть переключатели включения и выключения, который переводит их в режим ожидания с низким энергопотреблением.

Когда пользователи забывают их полностью выключить или выключают телевизор, а консоль включен, то это приводит к лишним затратам. Эксперты отмечают, что на игровые консоли приходится 6% расходов на электроэнергию, поэтому провод нужно вынимать из розетки.

В общем нужно понимать, что любые приборы, которые включены в розетку все равно используют электрический ток. Даже в режиме сна или ожидания они продолжают применять энергию, поэтому если вы едете куда-то из дома на выходных или в отпуск – выключайте все электроприборы.