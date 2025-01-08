Ці прилади тягнуть найбільше світла: вимикайте їх після користування

Більшість людей не вимикають з розетки електроприлади, навіть якщо ними не користуються, а вони ж в режимі очікування все одно забирають енергію, тож відповідно наші рахунки за світло непомітно збільшуються.

Виявляється є кілька енергоємних приладів, які в режимі очікування крадуть енергію, пише 24 Канал з посиланням на Express. Їх краще вимикати, якщо не збираєтеся користуватися найближчі кілька годин чи навіть день.

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Приставка для супутникового телебачення

Цей побутовий прилад тягне електроенергію, навіть якщо перебуває в режимі очікування. Тому фахівці радять вимкнути приставку з мережі.

Комп’ютер

Щоб прискорити вхід у систему, багато хто переводить комп’ютер в режим очікування, однак це може збільшити витрати на електроенергію. Коли комп’ютер не використовується, він все одно споживає світло в режимі очікування.



Комп'ютер в режимі енергозберігання все одно тягне світло / Фото Pexels

Ігрові приставки

У потужних ігрових приставках є оснащена функція енергозбереження. У пристроїв є перемикачі увімкнення та вимкнення, який переводить їх в режим очікування з низьким енергоспоживанням.

Коли користувачі забувають їх повністю вимкнути чи вимикають телевізор, а консоль увімкнений, то це призводить до зайвих витрат. Експерти зазначають, що на ігрові консолі припадає 6% витрат на електроенергію, тому дріт потрібно виймати з розетки.

Загалом потрібно розуміти, що будь-які прилади, які увімкнені в розетку все одно використовують електричний струм. Навіть в режимі сну чи очікування вони продовжують застосовувати енергію, тому якщо ви їдете кудись з дому на вихідних чи у відпустку – вимикайте всі електроприлади.