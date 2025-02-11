Эти 5 примет предвещают богатство и успех: стоит знать

Эзотерики предупреждают, что есть всего несколько примет, которые могут предвещать невиданный успех. Поэтому лучше не пропустить их.

Если вы потеряли какую-то вещь или даже что-то разломали, не всегда это плохо – некоторые подобные случаи могут быть приметами будущего успеха, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Радио Трек".

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Нашли деньги на улице

Найденные деньги предвещают успех – но только в случае, если часть из них вы отдадите на благотворительность. Предки верили, что в таком случае отданные деньги вернутся к вам сторицей.

Потерянная серьга

Не стоит расстраиваться, если вы потеряли одну сережку, или даже перчатки. Оказывается, такая потеря – это положительная примета. Она предвещает финансовый успех в ближайшем будущем.



Потерянная серьга предвещает финансовый успех / Фото Pexels

Разбитая посуда

Если разбилась тарелка или чашка, убиваться тоже не следует – это принесет везение в финансах. Но случится это только в том случае, если посуда была разбита случайно. Если же вы побили ее намеренно, примета может обернуться совсем другими последствиями: нищетой и неудачами в течение длительного времени.

Нашли бездомное животное

Если к вашему двору прибилось бездомное животное – это признак, что вскоре к вашему кошельку так же "прибьются" деньги. Но никогда не прогоняйте животное: считается, что если это сделать, можно прогнать также и свой финансовый успех, а взамен притянуть бедность и ссоры в дом.

Монета с датой рождения

Такая монета должна быть найдена или получена случайно – и тогда она притянет к вам богатство. Тратить монету нельзя ни в коем случае, как и выбрасывать – тогда деньги будут легко уходить из кошелька.

И даже если монета вышла из обращения, ее все равно нужно хранить в кошельке как талисман.