Ці 5 прикмет віщують багатство та успіх: варто знати

Езотерики попереджають, що є всього кілька прикмет, що можуть віщувати небачений успіх. Тож краще не пропустити їх.

Якщо ви втратили якусь річ чи навіть щось розламали, не завжди це погано – деякі подібні випадки можуть бути прикметами майбутнього успіху, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Радіо Трек".

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Знайшли гроші на вулиці

Знайдені гроші віщують успіх – але тільки у випадку, якщо частину з них ви віддасте на благодійність. Предки вірили, що у такому випадку віддані гроші повернуться до вас сторицею.

Втрачена сережка

Не варто засмучуватися, якщо ви втратили одну сережку, чи навіть рукавички. Виявляється, така втрата – це позитивна прикмета. Вона віщує фінансовий успіх у найближчому майбутньому.



Загублена сережка віщує фінансовий успіх / Фото Pexels

Розбитий посуд

Якщо розбилася тарілка чи чашка, побиватися теж не слід – це принесе везіння у фінансах. Та трапиться це тільки у тому випадку, якщо посуд був розбитий випадково. Якщо ж ви побили його навмисно, прикмета може обернутися зовсім іншими наслідками: злиднями та невдачами протягом тривалого часу.

Знайшли бездомну тварину

Якщо до вашого двору прибилася бездомна тварина – це ознака, що незабаром до вашого гаманця так само "приб'ються" гроші. Але ніколи не проганяйте тварину: вважається, що якщо це зробити, можна прогнати також і свій фінансовий успіх, а натомість притягнути бідність та сварки у дім.

Монета з датою народження

Така монета має бути знайдена чи отримана випадково – і тоді вона притягне до вас багатство. Витрачати монету не можна у жодному випадку, як і викидати – тоді гроші будуть легко йти з гаманця.

І навіть якщо монета вийшла з обігу, її однаково потрібно зберігати у гаманці як талісман.