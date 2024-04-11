4 худшие привычки, что способствуют появлению жира на животе: откажитесь от них уже сейчас

Возможно, вам трудно сбросить этот надоедливый жир на животе? Возможно, все дело в ваших неправильных привычках в отношении еды и активности в течение дня.

Ежедневные привычки чрезвычайно важны для того, чтобы правильно худеть. И именно похудение в области талии может быть самым сложным. Поэтому очень важно избавиться от всех чрезвычайно вредных привычек как можно скорее. А о них рассказал эксперт Адам Майер.

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Рассеянное питание

Если вы привыкли есть во время просмотра телевизора или работы за компьютером, это, к сожалению, может привести к бездумному потреблению, или к перееданию. И эта привычка также не облегчит вам похудение.

В одном исследовании люди, которые ели, смотря телевизор или гуляя, потребляли в пять раз больше, чем те, кто не отвлекался во время еды,

– поделилась диетолог Дестини Муди.

Когда вы едите невнимательно, ваш мозг может не успеть сообщить желудку, что вы уже сыты. И из-за этого вы можете съесть больше, чем обычно.

Вы не получаете достаточно белка

Белок очень нужен для того, чтобы построить и восстанавливать ткани, и в том числе и мышцы. И если в вашем рационе недостаточно белка, это приведет также к потере мышечной массы.

Богатые белком закуски эффективнее оставляют сытыми до следующего приема пищи, поскольку белок вызывает насыщение,

– рассказала диетолог.

Вы можете потреблять больше закусок, таких как греческий йогурт, сваренные вкрутую яйца, сыр и тому подобное.

Вы пьете слишком мало воды

Если вы выпиваете недостаточно воды, вы можете очень быстро почувствовать обезвоживание. И оно мешает вам оставаться активными и сжигать калории, и поэтому вы можете не худеть так быстро.

Очень часто люди также ошибочно воспринимают жажду за голод. И вы можете съесть больше, чем вам на самом деле нужно, из-за этого ощущения жажды.



Пить воду нужно часто / Фото Pexels

Чрезмерное количество калорий из здоровой пищи

Потреблять полезную и здоровую пищу – это прекрасно. Но не стоит забывать также о том, что и в ней содержится немало калорий.

Антиоксиданты, питательные вещества и полезные для сердца ненасыщенные жиры присутствуют в орехах, семенах и авокадо, что делает их частью здорового питания. Однако недостатком этих продуктов является то, что они могут иметь много калорий для небольшого объема пищи,

– рассказала Муди.

И если вы будете есть слишком много, то вскоре увидите результат у себя на животе.