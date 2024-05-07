5 привычек в уборке, от которых стоит избавиться уже сейчас: они только мешают

Конечно, все мы ищем способы сделать уборку максимально быстрой и простой. И иногда для этого нужно отказаться от привычек, которые вы приобрели уже очень давно.

Если вы хотите получить чистый дом быстро и без лишних усилий, пришло время переоценить свои привычки в уборке и взамен приобрести новые, и чистить дом как профессионал. Всего несколько простых шагов могут изменить для вас всю игру.

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Оставляете мокрые полотенца собранными в кучу

Если вы хотите проводить меньше времени в ванной за чисткой плесени и грибка, пора избавиться от привычки оставлять мокрую штору для душа собранной в уголке, а полотенца – на вешалке.

Так вы создаете идеальную среду для размножения бактерий, и это приводит к появлению сырости и плесени. Что же касается мокрых полотенец на полу – то это именно они придают вашей ванной комнате запах плесени, а также привлекают вредителей – в частности муравьев.

Использование слишком большого количества моющего средства

Вам может показаться, что чем больше средства вы возьмете, то тщательнее сможете очистить поверхность, однако это работает совсем не так. На самом деле пена оставляет после себя пленку, которая потом будет только сильнее притягивать грязь. Кроме того, если вы нанесете слишком много продукта, есть риск того, что остатки его останутся активными и будут вступать в конфликт с другими средствами для чистки. В результате могут даже образоваться опасные пары.

Оставляете грязную посуду в раковине

Да, далеко не всегда есть время для того, чтобы помыть всю свою посуду сразу же. Однако когда есть возможность, это нужно обязательно делать, чтобы не приводить к ситуации, когда вы час стоите и моете посуду, накопившуюся за неделю.

Учитывайте то, что это не только портит вид вашей кухни, но и создает идеальную среду для накопления бактерий.



Посуду стоит мыть сразу же / Фото Pexels

Накопление пищи в холодильнике

Иногда покупать "про запас" – это хорошо, но в большинстве случаев стоит ограничиться продуктами, которые вы можете съесть за достаточно короткое время. В противном случае ваш холодильник будет выглядеть неопрятным и вам придется выбрасывать еду еще до того, как вы успеете ее съесть.

Использование жестких очистителей

Так же, как использование слишком большого количества средства не будет полезным, использование средства, который является слишком жестким, также может повредить вашей мебели. Вы можете просто удалить отделку и верхний слой поверхности, или же создать опасность для своих домашних любимцев или семьи.