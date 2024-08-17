Эти 5 продуктов портятся быстрее всего: вот как хранить их дольше

Конечно, это может быть чрезвычайно неприятно, и некоторые продукты портятся гораздо быстрее других. Но это не значит, что с проблемой ничего нельзя поделать.

Если вы хотите экономить и время, и деньги, запасание свежими продуктами может показаться очень хорошей идеей. Однако кому нравится выбрасывать еду, потому что она испортилась, до того, как вы успеете ее съесть? Поэтому за несколькими продуктами в холодильнике нужно следить особенно внимательно.

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Свежие ягоды

Только вчера вы купили невероятно спелые и сочные ягоды, а сегодня они уже на грани порчи? К сожалению, это довольно распространенная ситуация, ведь этот продукт имеет совсем короткий срок хранения – до пяти дней.

Но если вы хотите продлить срок годности ягод, вы можете хранить их не просто в упаковке, но и добавить туда бумажное полотенце, чтобы оно впитывало лишнюю влагу. Никогда не нужно мыть и разрезать их заранее, ведь тогда они испортятся гораздо быстрее.

Авокадо

Идеально спелый авокадо – это невероятное дополнение к завтраку или обеду: его можно добавлять на тосты, в салаты, делать из него соусы и намазки. Но нужно очень внимательно следить за тем, чтобы оно не лежало у вас в холодильнике слишком долго.

Если вы хотите дольше сохранить авокадо, вы можете нарезать его на кусочки и заморозить их, или превратить плод в пюре, соус или заправку.

Бананы

Эти продукты могут очень быстро из зеленых превратиться в полностью спелые. А потом так же быстро они начинают чернеть, и если вы не съедите их сразу, они уже станут непригодными к употреблению.

Спелые бананы нужно положить в холодильник для того, чтобы замедлить созревание. Главное – держите их как можно дальше от остальных продуктов. Дело в том, что бананы выделяют газы, которые заставляют остальные продукты так же быстро созревать и, в конце концов, портиться.



Бананы очень быстро портятся / Фото Pexels

Брокколи

Обычно крестоцветные овощи можно хранить в холодильнике неделями без проблем, но брокколи – это исключение из правила. Венцы продукта могут испортиться в холодильнике за какие-то три дня, а предварительно нарезанные соцветия желтеют даже быстрее.

Поэтому как только вы заметили, что брокколи сохнет, подумайте над рецептами, в которых вы можете использовать продукт. Но если сейчас сделать это не можете, тогда можно быстро бланшировать, высушить и заморозить брокколи для того, чтобы съесть позже.

Сырая рыба

Сырая рыба не будет стоять в вашем холодильнике дольше, чем три дня. И хорошим советом будет стараться съесть ее именно за этот небольшой срок. Но если же вы не успеваете это сделать, стоит ее заморозить, чтобы она не испортилась прямо у вас в холодильнике.