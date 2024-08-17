Ці 5 продуктів псуються найшвидше: ось як зберігати їх довше

Звісно, це може бути надзвичайно неприємно, та деякі продукти псуються набагато швидше за інші. Та це не значить, що з проблемою нічого не можна вдіяти.

Якщо ви хочете економити і час, і гроші, запасання свіжими продуктами може здатися дуже хорошою ідеєю. Проте кому подобається викидати їжу, бо вона зіпсувалася, до того, як ви встигнете її з'їсти? Тож за кількома продуктами в холодильнику потрібно слідкувати особливо уважно.

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Свіжі ягоди

Тільки вчора ви купили неймовірно стиглі і соковиті ягоди, а сьогодні вони вже на межі псування? На жаль, це досить поширена ситуація, адже цей продукт має зовсім короткий термін зберігання – до п'яти днів.

Та якщо ви хочете продовжити термін придатності ягід, ви можете зберігати їх не просто в упаковці, але й додати туди паперовий рушник, аби він вбирав зайву вологу. Ніколи не потрібно мити та розрізати їх заздалегідь, адже тоді вони зіпсуються набагато швидше.

Авокадо

Ідеально стиглий авокадо – це неймовірне доповнення до сніданку чи обіду: його можна додавати на тости, у салати, робити з нього соуси та намазки. Але потрібно дуже уважно слідкувати за тим, аби воно не лежало у вас в холодильнику надто довго.

Якщо ви хочете довше зберегти авокадо, ви можете нарізати його на шматочки та заморозити їх, або ж перетворити плід у пюре, соус чи заправку.

Банани

Ці продукти можуть дуже швидко з зелених перетворитися на повністю стиглі. А потім так само швидко вони починають чорніти, і якщо ви не з'їсте їх одразу, вони вже стануть непридатними до вживання.

Стиглі банани потрібно покласти у холодильник для того, щоб сповільнити дозрівання. Головне – тримайте їх якомога далі від решти продуктів. Річ у тому, що банани виділяють гази, які змушують решту продуктів так само пришвидшено дозрівати та, зрештою, псуватися.



Банани дуже швидко псуються / Фото Pexels

Броколі

Зазвичай хрестоцвітні овочі можна зберігати у холодильнику тижнями без жодних проблем, але броколі – це виняток з правила. Вінця продукту можуть зіпсуватися у холодильнику за якісь три дні, а попередньо нарізані суцвіття жовтішають навіть швидше.

Тож щойно ви помітили, що броколі сохне, подумайте над рецептами, у яких ви можете використати продукт. Але якщо зараз зробити це не можете, тоді можна швидко бланшувати, висушити та заморозити броколі для того, щоб з'їсти пізніше.

Сира риба

Сира риба не стоятиме у вашому холодильнику довше, ніж три дні. І хорошою порадою буде намагатися з'їсти її саме за цей невеликий термін. Та якщо ж ви не встигаєте це зробити, варто її заморозити, аби вона не зіпсувалася прямо у вас в холодильнику.