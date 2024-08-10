3 продукта, которые никогда нельзя ставить на дверцу холодильника: проверьте себя

Дверца холодильника обычно является удобным местом для хранения продуктов, но есть несколько вещей, которые ставить на них никогда нельзя. Поэтому убедитесь, что ваша еда не портится преждевременно из-за того, что вы кладете ее на неправильную полку.

К сожалению, далеко не все можно хранить в дверце холодильника, и при этом некоторые продукты из запрещенного списка стоят там почти постоянно и практически у всех. Поэтому, проверьте, что вы кладете еду на правильное место.

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Какие продукты нельзя хранить на дверце холодильника

Учитывайте то, что дверца – это самое теплое место во всем холодильнике, и здесь происходят постоянные перепады температуры из-за того, что вы постоянно закрываете и открываете прибор. И для некоторых продуктов это может стать по-настоящему губительным – они быстрее портятся, если хранить их в таком месте.

Итак, вот краткий перечень продуктов, которые нельзя класть на дверце.



Не все можно класть в дверцу / Фото Pexels

Яйца

Многие кладут яйца именно в отделение на дверце, и это не всегда удачная идея – даже несмотря на то, что именно там расположены лотки для яиц. Гораздо лучше будет переставить этот продукт на основную полку вместе с этими лотками.

Молоко и кефир

Многие ставят на полку сбоку молоко или другие молочные продукты. Это удобно, потому что так бутылка всегда под рукой – впрочем, специалисты считают такой выбор места ошибкой. Дело в том, что там оно гораздо быстрее испортится.

Поэтому лучше переместить его ближе к морозилке – там, где температура самая низкая.

Фрукты и цитрусовые

Иногда в дверце кладут фрукты – и для них, как и для овощей, есть лучшее место. А именно – полка в самом низу холодильника.