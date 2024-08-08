Обычно варенье на зиму варят в посуде из нержавеющей стали или меди, и недаром: потому что в эмалированной посуде варенье может пригорать, и тогда помыть кастрюлю будет непросто. Но не невозможно: и вот несколько простых способов, которые вам помогут в этом.

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Соль

Вам нужно налить литр горячей воды в кастрюлю, что пригорела, а затем растворить в ней 5 – 6 столовых ложек соли. Раствор нужно оставить на несколько часов для того, чтобы нагар успел раствориться. Процесс можно ускорить с помощью кипячения. На слабом огне кипятите соленую воду в течение 30 – 40 минут. После этого варенье, которое пригорело, отмоется простой губкой.

Сода

Если кастрюля с вареньем пригорела уже очень сильно, тогда вам нужно оставить ее отмокать в растворе пищевой соды на целую ночь. В литре горячей воды растворите 5 столовых ложек соды, а потом влейте в грязную посуду и уже через 6 – 8 часов сможете спокойно отмыть посуду.

Уксус

В кастрюлю с вареньем, что пригорело, нужно влить 50 миллилитров уксуса и 250 миллилитров воды. Раствор прокипятите 20 минут, а после этого можете легко смывать загрязнения мыльной водой. Вместо уксуса можно использовать лимонную кислоту или лимонный сок.



Уксус поможет отмыть кастрюлю / Фото Pexels

Активированный уголь

Вам понадобится 10 таблеток средства – измельчите их в порошок и встипте на дно эмалированной кастрюли, что пригорела. После этого дайте углю подействовать в течение 30 минут, а затем добавьте немного воды и оставьте на полчаса. Пепел может дать очень похожий эффект.

Кока-Кола

Эта газировка уже очень хорошо показала себя как средство против ржавчины на налета в унитазе, но она может пригодиться и на кухне. Вам нужно залить напиток в кастрюлю и оставить на несколько часов. Затем доведите его до кипения и проварите 30 минут. Ваша посуда станет невероятно чистой очень быстро.