Эти 5 продуктов нельзя хранить вместе: так они будут максимально свежими

Конечно же, вы уже знаете, что для более длительного хранения продукты нужно класть в холодильник. Однако даже полка, на которую вы их кладете, также имеет значение.

Если ингредиенты хорошо сочетаются в одном блюде, это еще совсем не значит, что их нужно хранить вместе в холодильнике. Оказывается, это может привести к проблемам с запахом и свежестью вашей пищи, пишет Real Simple.

Интересно Зачем замачивать орехи в воде: об этом знают единицы

Сырое мясо и остальные продукты

Если вы хотите обеспечить безопасность любых продуктов, их все нужно держать подальше от сырого мяса, а также рыбы. Мясо, которое не приготовлено до надлежащей температуры, может потенциально привести к болезни, которая передается через пищу.

Поэтому лучше хранить сырое мясо в оригинальной упаковке и на полке холодильника отдельно, завернув в дополнительный пакет.

Яблоки и лук

Возможно, вы когда-то кусали яблоко, которое имело вкус лука? Возможно, это произошло из-за того, что эти два продукта хранились слишком близко. Яблоки и груши нельзя хранить возле луковых, поэтому лучше держать их как можно дальше.

А если яблоки уже пропахлись луком, тогда вы можете подумать над тем, чтобы карамелизировать плоды.



Яблоки нельзя хранить возле лука / Фото Pexels

Морковь и яблоки

Морковь – это еще один продукт, известный тем, что может легко впитывать запахи. Лучше хранить ее дальше от продуктов, которые могут производить этилен, например от яблок. Храните морковь в холодильнике возле корнеплодов, например, свеклы или картофеля.

Грибы и чеснок

Казалось бы, это достаточно безобидное сочетание продуктов, и приготовленные вместе они прекрасно сочетаются. Впрочем, грибы также могут легко впитывать запахи, и если вы оставите их возле чеснока, они начнут пахнуть странно.

Поэтому лучше не класть их в ящик для хрустящих продуктов, ведь влага, которая там непременно образуется, будет способствовать плесени и порче.

Бананы и авокадо

Бананы и авокадо нужно держать как можно дальше друг от друга – разве что вы хотите ускорить процесс созревания авокадо. В таком случае вам нужно положить их в один пакет. Но если вы хотите, чтобы продукты хранились дольше, стоит разложить их по разным ящикам вашего холодильника.